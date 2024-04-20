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Кузнецова рассказала, от чего в обычной жизни получает эмоции, сравнимые с теннисом

Кузнецова рассказала, от чего в обычной жизни получает эмоции, сравнимые с теннисом
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова, бывшая вторая ракетка мира, рассказала, от чего в обычной жизни получает эмоции, сравнимые с выступлениями на турнирах.

«Есть ли что-то, что воспроизводит ощущения от побед? Знаете, есть. Сейчас совершенно иная жизнь, я параллельно занимаюсь разными проектами. И когда удаётся что-то сделать вне тенниса, появляется такое внутреннее и удовлетворение, и счастье. Ты думаешь: «Неужели я что-то, помимо тенниса, умею?»

Но остаётся эта теннисная закалка – что ты турнир выиграл и всё равно не можешь расслабляться, дальше будет следующий. И ты вроде проект сделал, столько ради него пахал, вроде есть внутреннее ощущение, что ты чего-то достиг, себя удивил, превзошёл в очередной раз. Но расслабляться нельзя. Какие дальше проекты? Что я ещё могу сделать? Чему я могу ещё научиться, как могу совершенствоваться?

В этом плане это что-то схожее. Но это иное», — приводит слова спортсменки Sports.

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