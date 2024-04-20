«Дашь какие-то советы?» Джокович посмеялся над звездой Голливуда и снялся с Мадрида

Новака давно связывают дружеские отношения с Мэттью Макконахи, который в детстве подумывал стать вовсе не актёром.

Первая ракетка мира Новак Джокович на этой неделе не участвует в турнирах. В ближайшее время на корте он тоже не появится. Новак снялся с «Мастерса» в Мадриде и, возможно, сыграет на «тысячнике» в Риме, который пройдёт с 9 по 19 мая. Серб усиленно тренируется, делая ставку главным образом на «Ролан Гаррос». При этом не забывает о соцсетях, где он традиционно активен.

Джокович – суперзвезда мирового уровня. Подобные личности редко оставляют комментарии на чужих страницах, но Новак является исключением из правил. Он уделяет внимание даже своим малоизвестным коллегам. Однако и про друзей-знаменитостей тоже не забывает.

54-летний американский актёр, обладатель премии «Оскар» Мэттью Макконахи недавно опубликовал фото, на котором он играет в теннис.

«Люблю эту игру», — написал Мэттью.

Мэттью Макконахи играет в теннис Фото: из личного архива Мэттью Макконахи

В комментариях одобрительные комментарии в адрес Макконахи написали многие подписчики, которых у него в крупнейшей соцсети насчитывается почти 10 млн. Среди всех отметившихся на странице Мэттью отдельного внимания заслуживал один человек, а именно 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович.

«Дашь какие-то советы?» — написал Новак.

Макконахи пока не ответил Джоковичу. Возможно, сделает это чуть позже, поскольку не сидит в соцсетях круглосуточно. Хотя, может быть, он уже лично связался с Новаком и пообщался по поводу тенниса. Ведь Макконахи и Джоковича связывают дружеские отношения. К тому же голливудский актёр имеет непосредственное отношение к игре на корте.

Макконахи в школьные годы серьёзно занимался теннисом. Профессиональным игроком так и не стал, отдав предпочтение кинематографу. Вряд ли сильно об этом пожалел. Состояние Мэттью в данный момент оценивается в $ 200 млн. На корте он наверняка его не заработал бы. Для этого нужно быть легендой уровня Джоковича, Рафаэля Надаля или Роджера Федерера.

При этом любовь к теннису у Мэттью никуда не делась. В его особняке в Малибу есть теннисный корт, на котором он многие годы тренируется.

Мэттью Макконахи тренируется на корте в 2009 году Фото: из личного архива Мэттью Макконахи

Кроме того, Макконахи любит смотреть за большим теннисом вживую. В основном на соревнованиях в США, но также заезжает в Европу на ТБШ «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

У 54-летнего Макконахи много знакомых среди теннисистов. Конечно, чаще всего он общается со своими соотечественниками Фрэнсисом Тиафо, Беном Шелтоном, Тейлором Фритцем, Андре Агасси, Энди Роддиком и другими, но только этим кругом не ограничивается.

Макконахи является давним поклонником игры Новака Джоковича, с которым у него завязались дружеские отношения. Роджер Федерер как-то говорил, что Мэттью может сыграть Джоковича в фильме, а в роли самого себя он видит Леонардо Ди Каприо или Райана Рейнольдса. Сказано это было с изрядной долей шутки, но теоретически в будущем всё возможно. По крайней мере, Мэттью наверняка был бы не против воплотить на экране образ Новака, когда тот завершит карьеру.

Джокович и Макконахи близко общаются как минимум несколько лет. В 2022 году Новак заявил, что ему очень понравился совет Мэттью по поводу составления списка дел в дневнике, благодаря чему появляется возможность решить все насущные вопросы оперативно, высвободив больше времени для отдыха и сна. А в 2023 году Макконахи вместе со своей женой Камилой Алвес присутствовал в ложе Новака, когда тот обыграл Даниила Медведева в финале US Open.

Мэттью Макконахи с женой активно поддерживал Новака Джоковича во время финала US Open Фото: Gotham/Getty Images

Макконахи определённо был не случайным человеком, который каким-то образом достал пропуск. Мэттью сидел сразу за Срджаном и Дияной Джоковичами, родителями легендарного теннисиста. А после матча эмоционально отмечал с Новаком завоевание титула.

В марте известный журналист Джон Вертхейм сообщил, что Джокович намерен провести Матч всех звёзд тенниса в Лос-Анджелесе в 2025 году. Мероприятие будет включать соревнования по мастерству, среди участников которых будут как мужчины, так и женщины. Не только профессиональные теннисисты, но и знаменитости вроде Мэттью Макконахи, способного серьёзно поспособствовать популяризации события. Ещё Новак может пригласить туда актрису Шарлиз Терон, певицу Кэти Перри, горнолыжницу Линдси Вонн, с которыми встречался во время приезда в США в прошлом месяце, и других известных персон.

Матч звёзд тенниса в крупном мегаполисе США обещает стать коммерчески успешным проектом на годы вперёд. Немалую роль в этом может сыграть дружба Джоковича со многими американскими знаменитостями. Обширные связи Новака вне корта определённо помогут ему не затеряться и оставаться медийным даже после завершения профессиональной карьеры, которое, как ни прискорбно осознавать, состоится довольно скоро.