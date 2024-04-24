Андреева — Таунсенд: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга турнира в Мадриде
Поделиться
Сегодня, 24 апреля, 43-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с представительницей США Тэйлор Таунсенд (58-я в рейтинге WTA) в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Поединок поставлен пятым запуском на корте имени Аранчи Санчес-Викарио и начнётся не раньше 20:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Тэйлор Таунсенд в первом круге турнира в Мадриде.
Мадрид (ж). 1-й круг
24 апреля 2024, среда. 20:00 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Андреева и Таунсенд ранее ни разу не играли друг с другом. Соревнования в Мадриде завершатся 4 мая. Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в финале прошлого розыгрыша соревнований одержала победу над полькой Игой Свёнтек.
Комментарии
- 24 апреля 2024
-
18:29
-
18:18
-
18:02
-
17:42
-
17:32
-
17:12
-
17:00
-
16:53
-
16:44
-
16:41
-
15:48
-
15:39
-
15:21
-
14:49
-
13:43
-
13:29
-
12:07
-
11:57
-
11:42
-
11:29
-
10:58
-
10:46
-
10:31
-
09:46
-
09:29
-
09:16
-
00:23
- 23 апреля 2024
-
23:58
-
23:47
-
23:41
-
22:57
-
22:47
-
22:45
-
22:29
-
21:52