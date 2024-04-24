Андреева — Таунсенд: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга турнира в Мадриде

Сегодня, 24 апреля, 43-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с представительницей США Тэйлор Таунсенд (58-я в рейтинге WTA) в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Поединок поставлен пятым запуском на корте имени Аранчи Санчес-Викарио и начнётся не раньше 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Тэйлор Таунсенд в первом круге турнира в Мадриде.

Андреева и Таунсенд ранее ни разу не играли друг с другом. Соревнования в Мадриде завершатся 4 мая. Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая в финале прошлого розыгрыша соревнований одержала победу над полькой Игой Свёнтек.