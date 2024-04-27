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Стефанос Циципас в двух сетах проиграл 118-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Мадриде

Стефанос Циципас в двух сетах проиграл 118-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Мадриде
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас неудачно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче второго круга Циципас (6) со счётом 4:6, 4:6 проиграл 118-й ракетке мира, представителю Бразилии Тьяго Монтейро (Q).

Мадрид (м). 2-й круг
27 апреля 2024, суббота. 12:10 МСК
Тьяго Монтейро
Бразилия
Тьяго Монтейро
Т. Монтейро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Встреча Циципаса с Монтейро продлилась 1 час и 37 минут. В её рамках Стефанос четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету Тьяго четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Монтейро в Мадриде станет победитель матча Иржи Легечка (Чехия, 30) — Хамад Меджедович (Сербия, Q).

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