Стефанос Циципас в двух сетах проиграл 118-й ракетке мира на старте «Мастерса» в Мадриде

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас неудачно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче второго круга Циципас (6) со счётом 4:6, 4:6 проиграл 118-й ракетке мира, представителю Бразилии Тьяго Монтейро (Q).

Встреча Циципаса с Монтейро продлилась 1 час и 37 минут. В её рамках Стефанос четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету Тьяго четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Монтейро в Мадриде станет победитель матча Иржи Легечка (Чехия, 30) — Хамад Меджедович (Сербия, Q).