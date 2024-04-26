Титан. Надаль эпически выиграл длиннейший трёхсетовый матч всех времён в Мадриде в 2009-м

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль в этом году в последний раз выступает на «Мастерсе» в Мадриде. В первом раунде 37-летний Надаль разгромил 16-летнего американца Дарвина Бланша (6:1, 6:0). Дальше его ждёт встреча с куда более серьёзным соперником – 11-й ракеткой мира Алексом де Минором. Рафа проиграл австралийцу на прошлой неделе в Барселоне и вполне может сделать это снова. По крайне мере, сам Надаль заявил, что не претендует на титул в Мадриде и очень удивится, если ему удастся взять реванш в противостоянии с де Минором.

Как бы то ни было, Надаль уже оставил значимый след в истории «Мастерса» в Мадриде. Он выигрывал его рекордные пять раз. Новак Джокович брал титул в столице Испании трижды и уже вряд ли догонит Рафу. В этом году Новак вообще решил не играть в Мадриде. Кажется, если он и выиграет данный турнир ещё когда-нибудь, то максимум один раз. В историческом контексте очень важной выглядит победа Надаля над Джоковичем в полуфинале этого «Мастерса» в 2009-м. Она получилась чрезвычайно эпической. Рафа обыграл Новака со счётом 3:6, 7:6, 7:6 за 4 часа и 3 минуты. Это был самый длинный трёхсетовый матч за всю историю тенниса.

Рафаэль Надаль доминировал на грунте с самого начала карьеры. Какое-то время этого не хватало для статуса первой ракетки мира, но в 2008-м Рафа выиграл Уимблдон и наконец-то возглавил рейтинг ATP. На старте сезона-2009 Надаль взял первый турнир «Большого шлема» на харде, одолев Роджера Федерера в пятисетовом финале Australian Open. Затем была победа на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, после чего последовало традиционное доминирование на грунте.

В середине апреля 2009-го Надаль пятый раз подряд выиграл «Мастерс» в Монте-Карло. Далее ему покорился турнир аналогичной категории в Риме (четвёртый раз за пять лет). После этого Рафа в статусе первой ракетки мира поехал защищать титул в Мадриде (тогда «Мастерс» в этом городе проходил позже Рима). Второй номер посева в столице Испании получил швейцарец Роджер Федерер, третий достался Новаку Джоковичу. Они представляли самую большую угрозу для Надаля, но всё-таки в победе 22-летнего испанца на очередном грунтовом турнире мало кто сомневался.

В Мадриде Надаль легко прошёл австрийца Юргена Мельцера (6:3, 6:1) и соотечественника Фернандо Вердаско (6:4, 7:5) во втором раунде и четвертьфинале, а немец Филипп Кольшрайбер из-за травмы вообще не вышел на корт против него в третьем круге. В полуфинале соперником Рафы стал Джокович, который вроде как тоже не особо устал. Новак не отдал ни сета в противостояниях с испанцем Оскаром Эрнандесом (6:3, 6:3), итальянцем Андреасом Сеппи (6:4, 6:4) и хорватом Иваном Любичичем (6:4, 6:4). В любом случае Новак считался аутсайдером противостояния с Надалем на грунте. Матч он в конечном счёте проиграл, но уж точно не так легко, как многие ожидали.

Новак Джокович и Рафаэль Надаль перед полуфиналом «Мастерса» в Мадриде в 2009-м Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Можно только позавидовать зрителям, которые смотрели эту игру вживую. Надаль и Джокович подарили им эпическую битву длиной более четырёх часов. Новак незадолго до полуфинала Мадрида без особой борьбы проигрывал Рафе решающие матчи в Монте-Карло и Риме. С третьей попытки серб решительно настроился взять реванш. В игре Джоковича с самого старта встречи наблюдалась небывалая агрессия и отсутствовало чувство обречённости на грунте против Надаля.

Уже во втором гейме первого сета Джокович сделал брейк и в дальнейшем удерживал свою подачу. Новак повёл 5:2, в восьмом гейме Рафа с трудом подал на то, чтобы партия продолжилась. А затем Джокович не оставил ему шансов на своей подаче, хоть и начал девятый гейм с двойной ошибки. Серб взял первый сет со счётом 6:3.

Во втором сете Надаль заметно прибавил в скорости и стал доставать мячи, за которыми ранее не бежал слишком активно. Видимо, Рафа понял, что на этот раз просто так сломить Новака не удастся. Надаль исполнял свои привычные косые перекрученные топ-спины с немыслимой траекторией в боковые линии, выманивал Джоковича к сетке и обводил его. Но и Новак тоже не сказать, что сильно просел. Игра стала равной, а розыгрыши – очень затяжными. В середине второго сета при счёте 4:4 мог наступить переломный момент, но Надалю удалось отыграть два брейк-пойнта, которые фактически являлись скрытыми матчболами. Партия перешла в тай-брейк, где чуть лучше был Рафа.

Третий сет стал почти полной копией второго. Разница лишь в том, что Джокович по её ходу повёл с брейком 3:1, но затем сразу же отдал свою подачу, и на корте снова развернулась равная напряжённейшая борьба. Дело опять дошло до тай-брейка, где у Новака было три матчбола. Рафа их героически отыгрывал и в конечном счёте вырвал победу в третьем сете и в матче со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (11:9).

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Надаль от бессилия упал на корт после того, как во время последнего розыгрыша Джокович пробил в сетку. Для победы Рафе понадобилось 4 часа и 3 минуты, что стало рекордной длительностью трёхсетового матча за всю историю тенниса. 30 июля 2012 года в полуфинале Олимпийских игр в Лондоне швейцарец Роджер Федерер и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро три сета играли 4 часа и 26 минут. Роджер победил со счётом 3:6; 7:6; 19:17.

Они формально побили рекорд Надаля и Джоковича в Мадриде по длительности трёхсетового матча, но всё-таки нужно отметить, что встреча на Играх прошла в нестандартном формате. В решающем сете, который длился 2 часа и 43 минуты, не было тай-брейка, и теннисисты играли до преимущества +2 по геймам. В привычном формате, если бы при 6:6 проводился тай-брейк, Роджер и Хуан-Мартин явно не провели бы на корте даже четыре часа. Так что именно матч Надаль – Джокович в Мадриде в 2009-м до сих пор формально может считаться самым длинным «классическим» трёхсетовым матчем.

Новак Джокович и Рафаэль Надаль обнимаются после эпического матча в Мадриде Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Тогда в столице Испании Рафа добыл 33-ю подряд победу на грунте, сломив Новака. Джокович был очень близок к тому, чтобы остановить Надаля. Даже превзошёл его почти по всем статистическим показателям, кроме первой подачи (58% против 75%). Новак допустил меньше двойных и невынужденных ошибок (43-50), сделал в два раза больше эйсов (6-3), заработал больше активно выигранных очков (37-31). Серб заработал восемь брейк-пойнтов и реализовал два, а Рафа — всего два и один реализовал.

«Очень обидно играть так хорошо, как я, и всё равно уступить. Я провёл один из лучших матчей в своей жизни, сыграл на уровне выше своих стандартных возможностей, но всё равно не победил. Мне кажется, что обыграть Надаля на грунте можно, только если пользоваться двумя ракетками одновременно», — сказал после игры раздосадованный Джокович.

«Нет никаких сомнений, что мне потребовалась удача, чтобы победить в такой игре с тремя матчболами у Новака. Но я также играл с большим мужеством. Всё сложилось хорошо, хотя я провалил первый сет и перспективы казались по-настоящему мрачными. Постепенно я смог найти свой ритм и стал хорошо играть», — заявил Надаль.

В финале соперником Надаля стал Роджер Федерер, который на предыдущей стадии не имел особых проблем в противостоянии с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро (6:3, 6:4). Свежесть на корте важна, но всё-таки одного этого аспекта, казалось, недостаточно для победы над Надалем на грунте. Рафа выиграл 13 из 19 предыдущих матчей с Федерером. В последний раз испанец уступал швейцарцу ещё в 2007 году в полуфинале Итогового, в сезоне-2008 выдал серию из четырёх побед над ним и закрепил преимущество победой в вышеупомянутом финале Australian Open — 2009. На грунте из 10 матчей Федерер сумел обыграть Надаля только один раз (в том же 2007-м в Гамбурге). Особых шансов у Роджера, казалось, не было. Но швейцарец идеально использовал свои возможности. Федерер реализовал все два брейк-пойнта за матч – по одному в каждом сете, чего хватило для победы со счётом 6:4, 6:4.

Рафаэль Надаль неожиданно проиграл Роджеру Федереру финал Мадрида-2009 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Надаль отдал много сил во встрече с Джоковичем, хотя ещё перед стартом «Мастерса» в Мадриде он жаловался на боли в колене. В конце сезона испанец заявил, что главной своей ошибкой считает выход на корт в столице Испании вместо снятия. Рафа поехал на «Ролан Гаррос» с не до конца залеченной травмой и в четвёртом раунде сенсационно проиграл шведу Робину Сёдерлингу. К слову, это поражение является единственным для Надаля на «РГ» в период 2005-2014, когда он выиграл в Париже 9 из 10 возможных титулов. Тогда наибольшую выгоду из проблем Рафы снова извлёк Роджер Федерер. В финале швейцарец обыграл Сёдерлинга, взяв первый и единственный в своей карьере кубок на «Ролан Гаррос» и собрав карьерный «Шлем».

Возможно, Надалю действительно следовало сняться с «Мастерса» в Мадриде в 2009-м. Зрители не увидели бы его эпический поединок с Джоковичем, но Рафа вполне мог бы выиграть «Ролан Гаррос» чуть позже. Как бы то ни было, статус Короля грунта у Надаля всё равно не пошатнулся — на этом покрытии доминирование испанца является беспрецедентным.