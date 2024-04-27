Азаренко не смогла пробиться в 1/8 финала турнира в Мадриде, уступив Соррибес-Тормо

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/16 финала белоруска уступила испанке Саре Соррибес-Тормо со счётом 6:7 (0:7), 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 50 минут.

За это время белоруска выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных (33%). На счету Соррибес-Тормо ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В следующем раунде Соррибес-Тормо сыграет с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек.