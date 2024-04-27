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Азаренко не смогла пробиться в 1/8 финала турнира в Мадриде, уступив Соррибес-Тормо

Азаренко не смогла пробиться в 1/8 финала турнира в Мадриде, уступив Соррибес-Тормо
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла пробиться в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/16 финала белоруска уступила испанке Саре Соррибес-Тормо со счётом 6:7 (0:7), 3:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 50 минут.

Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2024, суббота. 12:10 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 0 		3
7 7 		6
         
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо

За это время белоруска выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных (33%). На счету Соррибес-Тормо ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В следующем раунде Соррибес-Тормо сыграет с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек.

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