Медведев — Арнальди: текстовая трансляция матча второго круга «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 27 апреля, на «Мастерсе» в Мадриде (Испания) проходит матч второго круга, в котором за победу борется российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира. Его соперником является 36-я ракетка мира из Италии Маттео Арнальди. Встреча проходит на третьем корте турнира и начинается в эти минуты.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Маттео Арнальди за выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде.

Напомним, это будет третья встреча спортсменов друг с другом на корте. В двух предыдущих матчах очного противостояния — в 2023 году на хардовых турнирах в Дубае (ATP-500) и в Торонто («Мастерс») — победа в двух сетах оставалась за российским теннисистом.