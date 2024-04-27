Медведев — Арнальди: текстовая трансляция матча второго круга «Мастерса» в Мадриде
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Сегодня, 27 апреля, на «Мастерсе» в Мадриде (Испания) проходит матч второго круга, в котором за победу борется российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира. Его соперником является 36-я ракетка мира из Италии Маттео Арнальди. Встреча проходит на третьем корте турнира и начинается в эти минуты.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Маттео Арнальди за выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде.
Мадрид (м). 2-й круг
27 апреля 2024, суббота. 17:15 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|
|2
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Напомним, это будет третья встреча спортсменов друг с другом на корте. В двух предыдущих матчах очного противостояния — в 2023 году на хардовых турнирах в Дубае (ATP-500) и в Торонто («Мастерс») — победа в двух сетах оставалась за российским теннисистом.
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