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Медведев — Арнальди: текстовая трансляция матча второго круга «Мастерса» в Мадриде

Медведев — Арнальди: текстовая трансляция матча второго круга «Мастерса» в Мадриде
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Сегодня, 27 апреля, на «Мастерсе» в Мадриде (Испания) проходит матч второго круга, в котором за победу борется российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира. Его соперником является 36-я ракетка мира из Италии Маттео Арнальди. Встреча проходит на третьем корте турнира и начинается в эти минуты.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Даниила Медведева и Маттео Арнальди за выход в третий круг «Мастерса» в Мадриде.

Мадрид (м). 2-й круг
27 апреля 2024, суббота. 17:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
2 		4
6 		2
         
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

Напомним, это будет третья встреча спортсменов друг с другом на корте. В двух предыдущих матчах очного противостояния — в 2023 году на хардовых турнирах в Дубае (ATP-500) и в Торонто («Мастерс») — победа в двух сетах оставалась за российским теннисистом.

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