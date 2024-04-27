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Король Испании Филипп VI приехал на матч Рафаэля Надаля на «Мастерсе» в Мадриде

Король Испании Филипп VI приехал на матч Рафаэля Надаля на «Мастерсе» в Мадриде
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Сегодня, 27 апреля, в Мадриде (Испания) в рамках второго круга грунтового «Мастерса» проходит матч 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля с 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором. Встречу, проходящую на главном корте соревнований, посетил король Испании Филипп VI.

Фото: Скриншот из трансляции Tennis TV

Фото: Скриншот из трансляции Tennis TV

Напомним, в апреле 2024 года Рафаэль Надаль впервые за два года вернулся на соревнования на грунтовых кортах. На прошедшем турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания) спортсмен также играл с Алексом де Минором в матче второго круга: тогда уверенная победа осталась за австралийцем.

Ранее Рафаэль Надаль сообщал, что текущее выступление на «Мастерсе» в Мадриде может стать его последним появлением на этом турнире в качестве действующего игрока.

Мадрид (м). 2-й круг
27 апреля 2024, суббота. 17:15 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
6
6
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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