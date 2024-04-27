Король Испании Филипп VI приехал на матч Рафаэля Надаля на «Мастерсе» в Мадриде

Сегодня, 27 апреля, в Мадриде (Испания) в рамках второго круга грунтового «Мастерса» проходит матч 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля с 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором. Встречу, проходящую на главном корте соревнований, посетил король Испании Филипп VI.
Фото: Скриншот из трансляции Tennis TV
Фото: Скриншот из трансляции Tennis TV
Напомним, в апреле 2024 года Рафаэль Надаль впервые за два года вернулся на соревнования на грунтовых кортах. На прошедшем турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания) спортсмен также играл с Алексом де Минором в матче второго круга: тогда уверенная победа осталась за австралийцем.
Ранее Рафаэль Надаль сообщал, что текущее выступление на «Мастерсе» в Мадриде может стать его последним появлением на этом турнире в качестве действующего игрока.
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