Веснина и Векич не смогли выйти во второй круг парного разряда на турнире в Мадриде

Российская теннисистка Елена Веснина и хорватка Донна Векич не смогли выйти во второй круг парного разряда на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В своём матче первого круга спортсменки разгромно проиграли американкам Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик. Встреча завершилась со счётом 2:6, 1:6.

Спортсменки провели на корте 53 минуты. За это время Веснина и Векич выполнили один эйс, реализовали два брейк-пойнта из трёх и допустили две двойные ошибки. На счету Доулхайд и Кравчик шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти и одна двойная ошибка.

Напомним, для Елены Весниной это был первый матч в профессиональном туре с лета 2021 года. Спортсменка не выступала на соревнованиях после завоевания серебряной медали в миксте с Асланом Карацевым на Олимпиаде в Токио (Япония).