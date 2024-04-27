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Веснина и Векич не смогли выйти во второй круг парного разряда на турнире в Мадриде

Веснина и Векич не смогли выйти во второй круг парного разряда на турнире в Мадриде
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Российская теннисистка Елена Веснина и хорватка Донна Векич не смогли выйти во второй круг парного разряда на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В своём матче первого круга спортсменки разгромно проиграли американкам Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик. Встреча завершилась со счётом 2:6, 1:6.

Спортсменки провели на корте 53 минуты. За это время Веснина и Векич выполнили один эйс, реализовали два брейк-пойнта из трёх и допустили две двойные ошибки. На счету Доулхайд и Кравчик шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти и одна двойная ошибка.

Напомним, для Елены Весниной это был первый матч в профессиональном туре с лета 2021 года. Спортсменка не выступала на соревнованиях после завоевания серебряной медали в миксте с Асланом Карацевым на Олимпиаде в Токио (Япония).

Мадрид — парный разряд (ж). 1-й круг
27 апреля 2024, суббота. 14:35 МСК
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
К. Доулхайд Д. Кравчик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
Д. Векич Е. Веснина
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