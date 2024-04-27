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Жабер вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде, в трёх сетах обыграв Фернандес

Жабер вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде, в трёх сетах обыграв Фернандес
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Девятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Сегодня, 27 апреля, она в трёх сетах обыграла финалистку турнира «Большого шлема» Лейлу Фернандес из Канады со счётом 7:5, 2:6, 6:4.

Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2024, суббота. 15:35 МСК
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 4
7 		2 6
         
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

Отметим, что спортсменки провели на корте 2 часа 24 минуты. Жабер реализовала 5 брейк-поинтов из 18, Фернандес — 5 из 13. Также теннисистка из Туниса допустила две двойные ошибки и выполнила четыре эйса. Канадка допустила шесть двойных ошибок и подала один эйс.

Напомним, в матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) сыграет с десятой ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии, которая в матче третьего круга обыграла Марию Карле из Аргентины.

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