Жабер вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде, в трёх сетах обыграв Фернандес

Девятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Сегодня, 27 апреля, она в трёх сетах обыграла финалистку турнира «Большого шлема» Лейлу Фернандес из Канады со счётом 7:5, 2:6, 6:4.

Отметим, что спортсменки провели на корте 2 часа 24 минуты. Жабер реализовала 5 брейк-поинтов из 18, Фернандес — 5 из 13. Также теннисистка из Туниса допустила две двойные ошибки и выполнила четыре эйса. Канадка допустила шесть двойных ошибок и подала один эйс.

Напомним, в матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) сыграет с десятой ракеткой мира Еленой Остапенко из Латвии, которая в матче третьего круга обыграла Марию Карле из Аргентины.