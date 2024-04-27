Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, в трёх сетах обыграв Арнальди

Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В своём матче второго круга спортсмен в трёх сетах одержал победу над 36-й ракеткой мира из Италии Маттео Арнальди. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:4.

Спортсмены провели на корте 2 часа 3 минуты. За это время Даниил Медведев выполнил три эйса, реализовал два брейк-пойнта из шести и допустил пять двойных ошибок. На счету Маттео Арнальди шесть подач навылет, два реализованных брейк-пойнта из пяти и три двойные ошибки.

Далее Даниил Медведев встретится с 26-й ракеткой мира из США Себастьяном Кордой. Это будет пятый матч спортсменов друг с другом во взрослом туре, текущий счёт по победам в очном противостоянии — 2:2.