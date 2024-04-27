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Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, в трёх сетах обыграв Арнальди

Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, в трёх сетах обыграв Арнальди
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Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В своём матче второго круга спортсмен в трёх сетах одержал победу над 36-й ракеткой мира из Италии Маттео Арнальди. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:4.

Мадрид (м). 2-й круг
27 апреля 2024, суббота. 17:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 4
         
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

Спортсмены провели на корте 2 часа 3 минуты. За это время Даниил Медведев выполнил три эйса, реализовал два брейк-пойнта из шести и допустил пять двойных ошибок. На счету Маттео Арнальди шесть подач навылет, два реализованных брейк-пойнта из пяти и три двойные ошибки.

Далее Даниил Медведев встретится с 26-й ракеткой мира из США Себастьяном Кордой. Это будет пятый матч спортсменов друг с другом во взрослом туре, текущий счёт по победам в очном противостоянии — 2:2.

Сетка «Мастерса» в Мадриде
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