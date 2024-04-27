Павел Котов пробился в третий круг «Мастерса» в Мадриде
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Российский теннисист Павел Котов, 72-я ракетка мира, пробился в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В своём матче второго круга спортсмен в трёх сетах обыграл 33-ю ракетку мира из Австралии Джордана Томпсона. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 7:5.
Мадрид (м). 2-й круг
27 апреля 2024, суббота. 14:50 МСК
Павел Котов
П. Котов
Окончен
2 : 1
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|7
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Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Спортсмены провели на корте 3 часа 16 минут. За это время Павел Котов реализовал четыре брейк-пойнта из 12 и допустил три двойные ошибки. На счету Джордана Томпсона — шесть подач навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из 11 и одна двойная ошибка.
В следующем матче Павел Котов встретится с первым сеяным турнира итальянским теннисистом Янником Синнером, второй ракеткой мира. Ранее спортсмены никогда не играли друг с другом.
Комментарии
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