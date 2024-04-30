Павлюченкова и Потапова вышли в полуфинал парного турнира WTA-1000 в Мадриде
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Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова вышли в полуфинал парного турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
В матче 1/16 финала российский дуэт уверенно переиграл американскую пару Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик со счётом 6:3, 3:6, 1:0 (10:3). Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.
Мадрид — парный разряд (ж). 1/4 финала
30 апреля 2024, вторник. 12:10 МСК
Кэролайн Доулхайд
Дезире Кравчик
К. Доулхайд Д. Кравчик
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0 3
|
|3
|1 10
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Потапова
А. Павлюченкова А. Потапова
За это время россиянки выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из восьми заработанных (25%). На счету американских спортсменок ни одного эйса, ни одной двойной и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных (29%).
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