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Павлюченкова и Потапова вышли в полуфинал парного турнира WTA-1000 в Мадриде

Павлюченкова и Потапова вышли в полуфинал парного турнира WTA-1000 в Мадриде
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Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова вышли в полуфинал парного турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В матче 1/16 финала российский дуэт уверенно переиграл американскую пару Кэролайн Доулхайд и Дезире Кравчик со счётом 6:3, 3:6, 1:0 (10:3). Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.

Мадрид — парный разряд (ж). 1/4 финала
30 апреля 2024, вторник. 12:10 МСК
Кэролайн Доулхайд
США
Кэролайн Доулхайд
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
К. Доулхайд Д. Кравчик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 0 3
6 		3 1 10
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Павлюченкова А. Потапова

За это время россиянки выполнили две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из восьми заработанных (25%). На счету американских спортсменок ни одного эйса, ни одной двойной и два реализованных брейк-пойнта из семи заработанных (29%).

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