Карацев и Чжичжэнь вышли во второй круг парного турнира в Мадриде
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Российский теннисист, 48-я ракетка мира Аслан Карацев в паре с китайцем Чжан Чжичжэнем (49-я ракетка мира) вышел во второй круг парного турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).
Мадрид — парный разряд (м). 1-й круг
30 апреля 2024, вторник. 12:10 МСК
Аслан Карацев
Чжан Чжичжэнь
А. Карацев Ч. Чжичжэнь
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|1 10
|
|5
|0 3
Сантьяго Гонсалес
Эдуард Роже-Васслен
С. Гонсалес Э. Роже-Васслен
В матче первого круга дуэт с участием россиянина уверенно переиграл пару Сантьяго Гонсалеса (Мексика) и Эдуарда Роже-Васслена (Франция). Встреча закончилась со счётом 4:6, 7:5, 1:0 (10:3). Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.
За это время Карацев с партнёром сделали две подачи навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из шести заработанных (17%). На счету Гонсалеса и Роже-Васслена ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных (13%).
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