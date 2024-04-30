Карацев и Чжичжэнь вышли во второй круг парного турнира в Мадриде

Российский теннисист, 48-я ракетка мира Аслан Карацев в паре с китайцем Чжан Чжичжэнем (49-я ракетка мира) вышел во второй круг парного турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче первого круга дуэт с участием россиянина уверенно переиграл пару Сантьяго Гонсалеса (Мексика) и Эдуарда Роже-Васслена (Франция). Встреча закончилась со счётом 4:6, 7:5, 1:0 (10:3). Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.

За это время Карацев с партнёром сделали две подачи навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из шести заработанных (17%). На счету Гонсалеса и Роже-Васслена ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных (13%).