Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Мадрида! Рублёв тоже победил — за час

Сегодня, 30 апреля, на супертурнире в Мадриде (Испания) проходят матчи четвёртого круга в мужском одиночном разряде. До стадии 1/8 финала добрались трое российских теннисистов: чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, Андрей Рублёв (7) и Карен Хачанов (16). Причём матчи Медведева и Рублёва поставили первым запуском.

Соперником Даниила стал бывший российский, а ныне казахстанский теннисист Александр Бублик (17). И Медведев, и Бублик перед очной встречей одержали по две волевые победы на турнире. Даниил прошёл Маттео Арнальди и Себастьяна Корду, а Александр — Роберто Карбальес-Баэну и Бена Шелтона.

Перед матчем с Бубликом Медведев напомнил, что грунт не является его любимым покрытием, но подчеркнул, что с годами стал чувствовать себя увереннее на нём. «Ощущение, что это не моё любимое покрытие, что меня на нём что-то беспокоит и не позволяет мне показывать свой лучший теннис на грунте, осталось. Но с опытом я стал гораздо лучше понимать, чего хочу от себя добиться. Поэтому я довольно спокоен, даже если проигрываю матч.

Вопрос должен звучать так: делал ли я то, что хотел? Например, применял ли топ-спины, скользил ли, хорошо ли двигался и сохранял баланс. Если у меня всё получилось, значит, в случае поражения соперник был лучше меня… А три-четыре года назад я чувствовал себя совершенно потерянным на корте. Теперь я знаю, что мне нужно делать», — сказал он на корте после победы в третьем круге.

Даниил Медведев на «Мастерсе» в Мадриде в 2024 году Фото: Julian Finney/Getty Images

Счёт личных встреч во взрослом теннисе был 6-0 в пользу Медведева, в том числе 1-0 на грунте. Впервые он выиграл у Бублика на «челленджере» в Казани в 2016 году. Затем Даниил побеждал Александра в Санкт-Петербурге в том же сезоне, на «Ролан Гаррос» — 2021 (единственный матч на грунте), на Олимпиаде в Токио летом того же 2021-го, на «Мастерсе» в Торонто в 2021-м и в Дубае-2023. За все эти матчи Бублик взял лишь один сет — в Торонто-2021.

В начале матча соперники спокойно забирали каждый свою подачу. Особенно это касается Медведева, уверенно действовавшего на задней линии. Бублик играл чуть агрессивнее, укорачивал, выходил к сетке. В четвёртом гейме Александр ушёл с брейк-пойнта — 2:2. А в пятом Даниил неудачно проводил розыгрыши, и его оппонент первым в матче сделал брейк.

Пытаясь подтвердить брейк, Бублик не стал отказываться от выбранной тактики с применением укороченных, но она не всегда работала, и накапливались ошибки. В какой-то момент, уже ближе к концу сета, представитель Казахстана обратился к своей команде с такими словами: «Я задолбался укорачивать уже!» Но это было чуть позже. Медведев приноровился гораздо быстрее и уже в шестом гейме ответил обратным брейком, хотя было 40:15 на подаче оппонента.

Больше брейк-пойнтов ни у кого не было, и пришлось играть тай-брейк. Александр плохо его начал, проиграв два розыгрыша на своей подаче (второй и третий). Тай-брейк он по большому счёту провалил. Даниил вёл 6:0, упустил три сетбола (на первом из них Бублик подал с руки), но с четвёртой попытки выиграл партию — 7:6 (7:3) за 1 час 1 минуту. Более осторожный теннис Медведева принёс ему успех в этом сете: по виннерсам россиянин уступил (9 против 21), а вот невынужденных у Даниила оказалось в семь раз меньше — 3 против 21.

Александр Бублик в матче с Даниилом Медведевым на «Мастерсе» в Мадриде в 2024 году Фото: Julian Finney/Getty Images

Вторую партию Медведев начал с брейка, и Бублик, раздосадованный этим обстоятельством, расколотил ракетку о корт, за что справедливо получил предупреждение. Во втором гейме представитель Казахстана упустил брейк-пойнт, и после этого его игра на какое-то время развалилась. В пятом гейме Александр, когда было уже 0:4 не в его пользу, вновь подал с руки, но Даниил был начеку; тем не менее гейм тот остался всё же за Бубликом.

После этого Александр, с одной стороны, расслабился, а с другой — почувствовал, что у него есть шанс спасти игру. И при 5:2 в пользу Медведева не позволил тому подать на матч. Россиянин наошибался в гейме, а на брейк-пойнте Бублик удачно вышел к сетке. При 5:4 Даниил получил вторую возможность закончить игру. И тут уже справился, отдав лишь один розыгрыш, — 7:6 (7:3), 6:4 за 1 час 46 минут.

Вот так Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. До этого его лучшим результатом был выход в четвёртый круг в 2023 году. За выход в полуфинал Даниил сразится либо с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем, либо с чехом Иржи Легечкой, 30-м сеяным.

А Рублёв играл с голландцем Таллоном Грикспором (24). Россиянин, который до турнира шёл на серии из четырёх поражений, в Мадриде без потери партии обыграл Факундо Багниса и Алехандро Давидович-Фокину. А Грикспор провёл трёхсетовые матчи с Таро Дэниэлом и Хольгером Руне.

Счёт личных встреч был 2-0 в пользу Рублёва. Он дважды выиграл у Грикспора в прошлом году, но на других покрытиях: на харде в Дохе и на траве в Галле. Те поединки получились трёхсетовыми, причём в обоих случаях Андрей уступал первую партию.

Андрей Рублёв на «Мастерсе» в Мадриде в 2024 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Первый сет ознаменовался доминированием Рублёва. В четырёх геймах на своей подаче россиянин отдал лишь два розыгрыша, а на первой подаче и вовсе выиграл 14 очков из 14, то есть все 100%! Приятным дополнением к этому стали четыре эйса. Андрей атаковал и на приёме и дважды добился брейка, во втором гейме и в восьмом, и легко забрал сет — 6:2 всего за 27 минут. В этой партии Рублёв накопил 14 виннерсов и всего три невынужденные ошибки.

Во втором сете Рублёв не дал усомниться в исходе противостояния. На своей подаче россиянин по-прежнему действовал безупречно. Андрей был близок к тому, чтобы взять чужую подачу, уже в четвёртом гейме, но тогда упустил двойной брейк-пойнт. А вот в 10-м гейме Андрей использовал первый же матчбол на приёме, не позволив оппоненту устроить напряжённую концовку партии, — 6:2, 6:4 за 1 час 6 минут.

Вот так Рублёв во второй раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. Впервые он добился такого результата в 2022 году. За выход в полуфинал Андрей поспорит с победителем противостояния Ян-Леннард Штруфф (Германия, 23) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Что касается Карена Хачанова, то он чуть позже встретится с чемпионом Australian Open 2024 года, второй ракеткой мира Янником Синнером (1). Эта игра начнётся не ранее 16:30 мск.

Супертурнир в Мадриде завершится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».