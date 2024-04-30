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Медведев стал 10-м действующим игроком, кто вышел в 1/4 финала на всех «Мастерсах»

Медведев стал 10-м действующим игроком, кто вышел в 1/4 финала на всех «Мастерсах»
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Сегодня, 30 апреля, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче 1/8 финала россиянин переиграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Таким образом, теперь россиянин вышел в четвертьфинал на всех девяти «Мастерсах». Он стал 10-м игроком, кому удалось установить такое достижение.

Ранее это делали:

  1. Рафаэль Надаль (Испания).
  2. Новак Джокович (Сербия).
  3. Энди Маррей (Великобритания).
  4. Гаэль Монфис (Франция).
  5. Марин Чилич (Хорватия).
  6. Доминик Тим (Австрия).
  7. Стефанос Циципас (Греция).
  8. Александр Зверев (Германия).
  9. Григор Димитров (Болгария).
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