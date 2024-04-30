Медведев стал 10-м действующим игроком, кто вышел в 1/4 финала на всех «Мастерсах»
Сегодня, 30 апреля, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче 1/8 финала россиянин переиграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 7:6 (7:3), 6:4.
Таким образом, теперь россиянин вышел в четвертьфинал на всех девяти «Мастерсах». Он стал 10-м игроком, кому удалось установить такое достижение.
Ранее это делали:
- Рафаэль Надаль (Испания).
- Новак Джокович (Сербия).
- Энди Маррей (Великобритания).
- Гаэль Монфис (Франция).
- Марин Чилич (Хорватия).
- Доминик Тим (Австрия).
- Стефанос Циципас (Греция).
- Александр Зверев (Германия).
- Григор Димитров (Болгария).
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