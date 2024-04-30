Медведев стал 10-м действующим игроком, кто вышел в 1/4 финала на всех «Мастерсах»

Сегодня, 30 апреля, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В матче 1/8 финала россиянин переиграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Таким образом, теперь россиянин вышел в четвертьфинал на всех девяти «Мастерсах». Он стал 10-м игроком, кому удалось установить такое достижение.

Ранее это делали:

Рафаэль Надаль (Испания). Новак Джокович (Сербия). Энди Маррей (Великобритания). Гаэль Монфис (Франция). Марин Чилич (Хорватия). Доминик Тим (Австрия). Стефанос Циципас (Греция). Александр Зверев (Германия). Григор Димитров (Болгария).