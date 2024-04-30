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Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде впервые в карьере

Чемпион US Open — 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче 1/8 финала россиянин переиграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

На турнире 2018 года Даниил проиграл в первом круге британцу Кайлу Эдмунду (4:6, 0:6).

В 2019 году Медведев также в первом раунде уступил аргентинцу Гидо Пелье (2:6, 6:1, 3:6).

В 2021-м россиянин прошёл первый круг, обыграв Давидович-Фокину (4:6, 6:4, 6:2), но потерпел поражение от Кристьяна Гарина во втором (4:6, 7:6 (7:2), 1:6).

В 2023 году Медведев проиграл в 1/8 финала соотечественнику Аслану Карацеву (6:7 (1:7), 4:6).

В четвертьфинале текущего розыгрыша турнира Даниил Медведев сразится с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания) — Иржи Легечка (Чехия).