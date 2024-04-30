Медведев поделился ожиданиями от возможного матча с Надалем на «Мастерсе» в Мадриде

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев поделился ожиданиями от возможного матча с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем на «Мастерсе» в Мадриде.

«Вчера я посмотрел матч Рафы. Я видел только третий сет. Слышал, что во втором он играл не так хорошо. На мой взгляд, третий сет получился довольно неплохим. Он играл здорово и не выглядел очень уставшим. Интересно посмотреть, как он справится сегодня. Я играл здесь с Иржи на тренировке перед турниром. Он показал хороший теннис. Давайте посмотрим. Я буду готовиться к победителю», — сказал Медведев в интервью на корте.

Напомним, в четвертьфинале соревнований Даниил Медведев сразится с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания) — Иржи Легечка (Чехия). Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале прошлого года обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа.