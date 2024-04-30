Фритц вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде, переиграв Хуркача
Поделиться
13-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В матче 1/8 финала американец переиграл представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.
Мадрид (м). 4-й круг
30 апреля 2024, вторник. 13:40 МСК
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Тейлор Фритц
Т. Фритц
За это время Фритц выполнил 11 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти (20%). На счету Хуркача 10 эйсов, одна двойная и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В четвертьфинале Тейлор Фритц сразится с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).
Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале прошлого года обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа.
Комментарии
- 30 апреля 2024
-
16:12
-
16:02
-
15:50
-
15:37
-
15:07
-
14:47
-
14:33
-
14:33
-
14:30
-
14:20
-
14:15
-
14:06
-
13:55
-
13:19
-
13:11
-
12:40
-
12:35
-
11:29
-
11:24
-
11:05
-
11:03
-
10:20
-
10:15
-
09:47
-
09:45
-
09:38
-
09:35
-
02:13
-
01:36
-
00:45
-
00:25
- 29 апреля 2024
-
23:50
-
23:28
-
23:03
-
22:47