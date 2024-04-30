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Фритц вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде, переиграв Хуркача

Фритц вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде, переиграв Хуркача
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13-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче 1/8 финала американец переиграл представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.

Мадрид (м). 4-й круг
30 апреля 2024, вторник. 13:40 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4
7 7 		6
         
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц

За это время Фритц выполнил 11 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти (20%). На счету Хуркача 10 эйсов, одна двойная и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Тейлор Фритц сразится с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Сетка турнира в Мадриде

Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале прошлого года обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа.

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