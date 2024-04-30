Фритц вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде, переиграв Хуркача

13-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче 1/8 финала американец переиграл представителя Польши Хуберта Хуркача со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.

За это время Фритц выполнил 11 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти (20%). На счету Хуркача 10 эйсов, одна двойная и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В четвертьфинале Тейлор Фритц сразится с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) — Франсиско Серундоло (Аргентина).

Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале прошлого года обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа.