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Видеообзор победы Медведева над Бубликом на «Мастерсе» в Мадриде

Сегодня, 30 апреля, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В матче 1/8 финала россиянин переиграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Медведева на старте «Мастерса» в Мадриде.

Данное видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В четвертьфинале Даниил Медведев сразится с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания) — Иржи Легечка (Чехия).

Напомним, в прошлом сезоне на турнире в Мадриде Даниил Медведев дошёл до четвёртого круга. Действующим чемпионом турнира является третья ракетка мира из Испании Карлос Алькарас.