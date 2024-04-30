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Хачанов — Синнер: россиянин выиграл первый сет четвёртого круга турнира в Мадриде

Хачанов — Синнер: россиянин выиграл первый сет четвёртого круга турнира в Мадриде
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Сегодня, 30 апреля, проходит матч 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), в котором играет 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов. Его соперником является вторая ракетка мира представитель Италии Янник Синнер. Россиянин выиграл стартовый сет встречи со счётом 7:5.

Отметим, что единственный брейк в матче был сделан на подаче Синнера при счёте 5:5.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Янник Синнер в четвёртом круге турнира в Мадриде.

Мадрид (м). 4-й круг
30 апреля 2024, вторник. 17:20 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		3 3
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Синнер ведёт по личным встречам со счётом 3-1. Карен оказался сильнее на US Open — 2020. Затем Янник побеждал в Мельбурне-2021 (на обычном турнире ATP, не на Australian Open), в Майами-2021 и на Australian Open — 2024.

Грунтовый «Мастерс» в Мадриде проходит с 24 апреля по 5 мая. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале прошлого года обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа.

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