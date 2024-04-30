Хачанов — Синнер: текстовая трансляция матча четвёртого круга «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 30 апреля, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) состоится матч четвёртого круга, в котором за победу поборется российский теннисист Карен Хачанов, 17-я ракетка мира. Соперником россиянина будет вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Встреча спортсменов поставлена первым запуском на корте имени Аранчи Санчес-Викарио и начнётся не ранее 16:45 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Карена Хачанова и Янника Синнера за выход в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде.
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Синнер ведёт по личным встречам со счётом 3-1. Карен оказался сильнее в первом круге US Open — 2020, отыгравшись там с 0:2 по сетам и взяв верх на решающем тай-брейке. Затем Янник побеждал в Мельбурне-2021 (на обычном турнире ATP, не на Australian Open), в Майами-2021 и на Australian Open — 2024, по пути к своему первому титулу мэйджоров.
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