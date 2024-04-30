Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас повторил рекорд Надаля по продолжительности победной серии в Мадриде

Алькарас повторил рекорд Надаля по продолжительности победной серии в Мадриде
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас повторил достижение соотечественника, 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля по продолжительности победной серии на грунтовом турнире категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Серия побед обоих теннисистов составила 14 матчей.

Напомним, Алькарас является двукратным победителем турнира в Мадриде. Он выигрывал титул в 2022 и 2023 годах. Надаль пять раз выигрывал трофей «Мастерса» в Мадриде — в 2005, 2010, 2013, 2014, 2017 годах.

Таким образом, Алькарас одержал 14-ю победу подряд на кортах Мадрида сегодня, 30 апреля, обыграв в трёх сетах Ян-Леннарда Штруффа из Германии. Надаль выиграл такое количество матчей в период с 2013-го по 2015-й.

Отметим, что сегодня Надаль сразится за выход в 1/4 финала турнира с 22-летним чешским теннисистом Иржи Легечкой.

Материалы по теме
Алькарас с трудом на тай-брейке обыграл Штруффа в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android