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Алькарас повторил рекорд Надаля по продолжительности победной серии в Мадриде

Третья ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас повторил достижение соотечественника, 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля по продолжительности победной серии на грунтовом турнире категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Серия побед обоих теннисистов составила 14 матчей.

Напомним, Алькарас является двукратным победителем турнира в Мадриде. Он выигрывал титул в 2022 и 2023 годах. Надаль пять раз выигрывал трофей «Мастерса» в Мадриде — в 2005, 2010, 2013, 2014, 2017 годах.

Таким образом, Алькарас одержал 14-ю победу подряд на кортах Мадрида сегодня, 30 апреля, обыграв в трёх сетах Ян-Леннарда Штруффа из Германии. Надаль выиграл такое количество матчей в период с 2013-го по 2015-й.

Отметим, что сегодня Надаль сразится за выход в 1/4 финала турнира с 22-летним чешским теннисистом Иржи Легечкой.