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Алькарас — о победе над Штруффом: было сложно от первой до последней секунды

Алькарас — о победе над Штруффом: было сложно от первой до последней секунды
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Третья ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу в 1/8 финала грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания), где он в трёх сетах обыграл 24-ю ракетку мира Ян-Леннарда Штруффа.

«Честно говоря, этот матч напоминает мне прошлогодний матч. Было действительно сложно от первой и до последней секунды. Прежде всего мне было трудно справиться со своими эмоциями, что перерастало в очень странные ситуации. К примеру, было тяжело подавать на матч после того, как я вёл со счетом 40-0 на подаче соперника. Я очень рад, что в конце концов это не повлияло ни на меня, ни на мою игру, ни на моё ментальное состояние. Я продолжал бороться. Наверное, надо сказать спасибо зрителям, которые поддерживали меня до самого последнего момента встречи. Думаю, именно они подтолкнули меня не сдаваться и продолжать бороться. Эта победа благодаря им. Невероятно приятно иметь за собой такую ​​толпу», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Напомним, матч четвёртого круга этого года повторял прошлогодний финал «Мастерса» в Мадриде, в котором Алькарас также в трёх сетах в упорной борьбе со счётом 6:4, 3:6, 6:3 обыграл немецкого теннисиста.

Тогда испанец стал двукратным победителем этого турнира.

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