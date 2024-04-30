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Свёнтек рассказала, что хотела бы попросить футболку Надаля после матча, как Качин

Свёнтек рассказала, что хотела бы попросить футболку Надаля после матча, как Качин
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши на пресс-конференции турнира категории WTA-1000 в Мадриде заявила, что попросила бы футболку испанского теннисиста, 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, если бы когда-нибудь играла против него. По словам спортсменки, она сожалеет, что это невозможно сделать в официальных играх.

«Если бы я играла против Рафы, я бы наверняка попросила футболку (смеётся). Но это невозможно», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.

Напомним, вчера, 29 апреля, после победы Надаля в третьем круге грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) его соперник, 91-я ракетка мира аргентинский теннисист Педро Качин попросил испанца подарить ему футболку.

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Качин по окончании матча с Надалем попросил испанца подарить ему футболку
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