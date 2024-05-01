Мэдисон Кис поделилась ожиданиями от матча 1/2 финала против Свёнтек на турнире в Мадриде

Американская теннисистка Мэдисон Кис (20-я в рейтинге WTA) поделилась ожиданиями от матча 1/2 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) против первой ракетки мира Иги Свёнтек из Польши.

«Не могу сказать чего-то значительного. Я просто постараюсь выйти и выступить по-настоящему достойно. Очевидно, что Ига — невероятный игрок, особенно хорошо выступающий на грунте. Так что для меня это будет действительно тяжёлый матч. Но я уверена: пока я контролирую свою половину корта, я могу гордиться тем, что провожу хорошую игру», — сказала Кис в интервью на корте.

Напомним, вчера, 1 мая, в 1/4 финала турнира в Мадриде Мэдисон Кис сенсационно победила девятую ракетку мира Онс Жабер из Туниса, которая выиграла первый сет с «баранкой» — 6:0, 5:7, 1:6.

Ига Свёнтек в матче аналогичной стадии оказалась сильнее Беатрис Хаддад-Майи из Бразилии.