Карен Хачанов оценил своё выступление на «Мастерсе» в Мадриде

17-я ракетка мира Карен Хачанов оценил свою игру на грунтовом турнире категории «Мастерс», который с 24 апреля по 5 мая проходит в Мадриде (Испания). Напомним, Хачанов проиграл в четвёртом круге, где встретился со второй ракеткой мира Янником Синнером.

«Я рад своему физическому состоянию сейчас: форма, ритм — всё вместе. Жаль, конечно, что не выиграл матч с Янником и не прошёл дальше, Но всегда игра может быть когда-то лучше, когда-то хуже. Вот в первом круге был тяжёлый матч, но я выиграл в трёх сетах (Хачанов выиграл матч против Роберто Баутиста-Агута за 2 часа 26 минут со счётом 3:6, 6:3, 7:5. — Прим. «Чемпионата»). Так что по итогу турнира я смотрю на всё с оптимизмом. Думаю, где можно прибавить, чтобы такого рода матчи, как с Синнером, складывались больше в мою пользу. Нельзя, конечно, сказать что турнир в Мадриде прошёл для меня замечательно, всегда кажется, что хочется больше, можешь лучше, особенно если не выигрываешь титул. Но зато по итогам «Мастерса» я понимаю, какие вещи мне надо улучшить», — сказал Хачанов в интервью каналу «БОЛЬШЕ!».