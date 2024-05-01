Надаль назвал следующий турнир, в котором планирует сыграть

Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», назвал следующий турнир, в котором планирует сыграть. По его словам, это грунтовый турнир категории «Мастерс» в Риме (Италия), который пройдёт с 8 по 19 мая.

«Я постараюсь сыграть в Риме. Это ещё один особенный турнир в моей карьере. Я выиграл его 10 раз. Я мечтал сыграть все эти турниры ещё раз. Я скучал по Монте-Карло, но не получилось там быть. Но теперь я хочу сыграть в Риме. Мне всегда нравилось там играть. Хочу дать себе шанс показать хороший теннис и буду продолжать усердно работать. Сегодня был незабываемый день. Я прощаюсь с Мадридом. Но моя карьера всё ещё продолжается», — сказал Надаль на корте после матча четвёртого круга в Мадриде.

Напомним, вчера, 30 апреля, Надаль последний раз выступил на кортах «Мастерса» в Мадриде, так как он планирует завершить карьеру по окончании текущего сезона.