Андреева — Соболенко: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира WTA-1000 в Мадриде

Сегодня, 1 мая, в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоится матч 1/4 финала, в котором за победу поборется российская теннисистка Мирра Андреева, занимающая 43-е место в рейтинге WTA. Соперницей россиянки будет вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко. Встреча спортсменок начнётся не ранее 21:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Мирры Андреевой и Арины Соболенко за выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Мадриде.
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Напомним, Соболенко ведёт по личным встречам со счётом 1-0. Единственная победа белоруски была одержана на этом же турнире в Мадриде в прошлом году со счётом 6:3, 6:1.
Турнир в Мадриде проходит с 24 апреля по 5 мая. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 7,8 млн. Действующей победительницей турнира является Арина Соболенко, которая в финале прошлого года обыграла представительницу Польши Игу Свёнтек.
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