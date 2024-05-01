Легечка: я не просил бы футболку Надаля, как Качин, потому что выходил на корт за победой

31-я ракетка мира Иржи Легечка на пресс-конференции турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) заявил, что не стал бы просить футболку у испанского теннисиста, 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, как это в прошлом раунде сделал 91-я ракетка мира аргентинский теннисист Педро Качин. По словам чешского спортсмена, странно играть с такими мыслями, если теннисист настроен побеждать.

«Мне сложно сказать, потому что я вышел на корт, чтобы побеждать. А когда ты выходишь на корт и идёшь побеждать, то странно бегать за Надалем и просить его о каких-то вещах. Я, конечно, не хочу показаться неуважительным или что-то в этом роде, но если вы играете матч и думаете лишь о том, чтобы что-то попросить у Надаля, то зачем вы вообще играете? Это как-то странно, на мой взгляд. При этом я рад за Педро. Но лично я бы такого не сделал. Возможно, я бы сделал это только после всего турнира, если бы где-то увидел Надаля, и то, скорее, просто попросил бы его сфотографироваться. Кстати, я так и сделал после нашей недавней тренировки. Я ведь не знал, будет ли у меня шанс сыграть с ним официальный матч», — приводит слова Легечки The Tennis Letter.

Напомним, легендарный испанский теннисист Надаль выступил на мадридском «Мастерсе» после долгого перерыва. Его преследовали травмы, которые не давали ему играть. Дойдя до четвёртого круга турнира, Надаль уступил чеху Легечке и покинул соревнование в Мадриде. Чех теперь встретится в четвертьфинале с Даниилом Медведевым.