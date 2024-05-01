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Рыбакина — вторая теннисистка за последние 10 лет, выигравшая 30 матчей с начала года

Рыбакина — вторая теннисистка за последние 10 лет, выигравшая 30 матчей с начала года
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Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина стала второй теннисисткой, которая выиграла 30 матчей за первые четыре месяца с начала года. Лидирует первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек.

За 2024 год теннисистка из Казахстана завоевала три титула, обойдя соперниц в финальных матчах. На её счету награды в Брисбене (Австралия), Абу-Даби (ОАЭ) и в Штутгарте (Германия).

Впереди у Рыбакиной ещё «тысячник» в Риме (Италия) и французский «Ролан Гаррос», стартующий уже в конце мая. Продлится он до 8 июня.

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Напомним, сегодня, 1 мая, Рыбакина обыграла соотечественницу Юлию Путинцеву в матче четвертьфинала «тысячника» в Мадриде (Испания) и вышла в полуфинал. Её соперницей может стать россиянка Мирра Андреева или белоруска Арина Соболенко.

Мадрид (ж). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 13:10 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 5
4 		7 7 7
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Комментарии
Новости. Теннис
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