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Елена Рыбакина рассказала, что она хотела бы поменять в женском теннисе

Елена Рыбакина рассказала, что она хотела бы поменять в женском теннисе
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Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что она хотела бы поменять в женском теннисе. Спортсменка заявила, что её не устраивает график соревнований.

«Честно говоря, у нас очень сложный график. Конечно, люди хотят видеть качественные матчи. Нелегко выступать, когда ты так много путешествуешь и еженедельно проводишь турниры. Я думаю, это самое главное. Нужен такой график, чтобы игроки не получали травм. Тогда нам станет немного легче в плане нагрузок», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, вчера, 29 апреля, Рыбакина в матче 1/8 финала турнира в Мадриде одержала победу над чешкой Сарой Бейлек со счётом 6:1, 6:3. В следующем круге соревнований Рыбакина сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана.

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