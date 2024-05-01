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Рыбакина уступает лишь Серене Уильямс и Свёнтек по продолжительности серии побед на грунте

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проводит выдающийся сезон на грунтовых кортах в этом году.

Ранее Рыбакина выиграла свой 16-й матч на грунте подряд. Это произошло в четвертьфинальном раунде турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Рыбакина (4) со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5 одолела соотечественницу Юлию Путинцеву.

Стоит отметить, что за последние 10 лет более продолжительную серию побед на грунте имели лишь две теннисистки – 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американка Серена Уильямс и четырёхкратная победительница мэйджоров, первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

Уильямс в 2015/2016 годах имела серию в 20 побед на грунте, Свёнтек выиграла 18 матчей на грунте подряд в 2022 году.