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Мирра Андреева, Рублёв, Соболенко, Рыбакина: онлайн-трансляция Мадрид-2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Рыбакина рвётся в 1/2 финала Мадрида! Также бьются Рублёв и Мирра с Соболенко. LIVE!
Даниил Сальников
Теннисный турнир в Мадриде. LIVE!
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На грунтовом «Мастерсе» в среду идут четвертьфиналы. На кортах появятся и три россиянина. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Мадриде-2024. В среду, 1 мая, пройдут четыре четвертьфинальных поединка одиночного разряда – по два у мужчин и у женщин. На корты среди прочих выйдут и россияне – Андрей Рублёв (седьмой номер посева) и 17-летняя Мирра Андреева. Каждый из них померится силами со вторыми ракетками турнира – испанцем Карлосом Алькарасом и белоруской Ариной Соболенко. Также пройдут и другие четвертьфиналы: Тейлор Фритц (12) – Франсиско Серундоло (21) и Юлия Путинцева – Елена Рыбакина (4). Кроме того, в парном разряде в рамках второго круга проведёт поединок Аслан Карацев. Следите за всеми событиями дня в нашей лайв-статье.

Мадрид – 2024. Мужчины. Сетка
Мадрид – 2024. Женщины. Сетка
Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 17:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Мадрид (ж). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 13:10 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6
4
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Мадрид — парный разряд (м). 2-й круг
01 мая 2024, среда. 17:30 МСК
Симоне Болелли
Италия
Симоне Болелли
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
С. Болелли А. Вавассори
Не начался
1 2 3
         
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
Чжан Чжичжэнь
Китай
Чжан Чжичжэнь
А. Карацев Ч. Чжичжэнь
Мадрид (ж). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 21:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

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Рыбакина и Путинцева начали
Live Даниил Сальников

Упорным пока получается противостояние. В стартовом гейме Елена Рыбакина спаслась с брейк-пойнта — 0:1. Следом уже Юлия Путинцева смогла отыграться с трёх брейк-пойнтов — 1:1. Ну а в пятом гейме Юлия додавила соперницу и добилась брейка — 3:2.

Юлия Путинцева

Юлия Путинцева

Фото: Robert Prange/Getty Images

13:14 Даниил Сальников

Рыбакина и Путинцева начали

Стартовал очередной игровой день на супертурнире в Мадриде. Первым запуском на центральном корте началось казахское дерби — Елена Рыбакина сражается с Юлией Путинцевой. Следить за ходом поединка можно в нашей текстовой трансляции.

Мадрид (ж). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 13:10 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6
4
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Комментарии
Новости. Теннис
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