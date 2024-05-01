На грунтовом «Мастерсе» в среду идут четвертьфиналы. На кортах появятся и три россиянина. Подробности — в трансляции.

Рыбакина рвётся в 1/2 финала Мадрида! Также бьются Рублёв и Мирра с Соболенко. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Мадриде-2024. В среду, 1 мая, пройдут четыре четвертьфинальных поединка одиночного разряда – по два у мужчин и у женщин. На корты среди прочих выйдут и россияне – Андрей Рублёв (седьмой номер посева) и 17-летняя Мирра Андреева. Каждый из них померится силами со вторыми ракетками турнира – испанцем Карлосом Алькарасом и белоруской Ариной Соболенко. Также пройдут и другие четвертьфиналы: Тейлор Фритц (12) – Франсиско Серундоло (21) и Юлия Путинцева – Елена Рыбакина (4). Кроме того, в парном разряде в рамках второго круга проведёт поединок Аслан Карацев. Следите за всеми событиями дня в нашей лайв-статье.

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