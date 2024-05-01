Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: россиянин сравнял счёт матча в 1/4 финала Мадрида

Завершился второй сет матча олимпийского чемпиона 2020 года в миксте, восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва (7) с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», третьим номером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом (2) в четвертьфинале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). Партию со счётом 6:3 выиграл Рублёв, тем самым сравняв счёт встречи. Напомним, стартовый сет остался за испанцем (6:4).

Вторая партия, как и первая, продлилась 42 минуты. В её рамках Рублёву удалось реализовать один брейк-пойнт из восьми заработанных.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Карлос Алькарас в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.

Счёт личных встреч теннисистов в официальных матчах — 1-0 в пользу Алькараса. Свою единственную победу над Рублёвым он одержал в матче группового раунда Итогового чемпионата ATP в середине прошлого ноября (7:5, 6:2).

Видео: самые необычные теннисные матчи.