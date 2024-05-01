Андрей Рублёв поспорил с арбитром по ходу матча с Алькарасом в четвертьфинале Мадрида

Олимпийский чемпион 2020 гола в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поспорил с судьёй по ходу второго сета матча с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания).

Инцидент произошёл в восьмом гейме на подаче Алькараса. При счёте 0:40 Рублёв посчитал, что попал в корт, и хотел запросить челлендж. Однако судья не удовлетворил запрос россиянина, объяснив это тем, что Андрей уже стёр метку от мяча. Из-за данной ситуации случился небольшой спор. Следующий мяч Рублёв выиграл, однако гейм остался за Алькарасом — 5:3.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Карлос Алькарас в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.

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