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Андрей Рублёв поспорил с арбитром по ходу матча с Алькарасом в четвертьфинале Мадрида

Андрей Рублёв поспорил с арбитром по ходу матча с Алькарасом в четвертьфинале Мадрида
Аудио-версия:
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Олимпийский чемпион 2020 гола в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поспорил с судьёй по ходу второго сета матча с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания).

Инцидент произошёл в восьмом гейме на подаче Алькараса. При счёте 0:40 Рублёв посчитал, что попал в корт, и хотел запросить челлендж. Однако судья не удовлетворил запрос россиянина, объяснив это тем, что Андрей уже стёр метку от мяча. Из-за данной ситуации случился небольшой спор. Следующий мяч Рублёв выиграл, однако гейм остался за Алькарасом — 5:3.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Карлос Алькарас в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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