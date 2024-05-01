Андрей Рублёв в матче с Алькарасом прервал серию из шести поражений от игроков топ-5
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прервал серию из шести поражений от игроков топ-5 мирового рейтинга.
Это произошло на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В четвертьфинале соревнований Рублёв (7) со счётом 4:6, 6:3, 6:2 обыграл двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса (2). К тому же Алькарас является действующим обладателем титула чемпиона Мадрида.
Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Напомним, неприятная серия поражений Рублёва началась в августе 2023 года. Тогда, в четвертьфинале US Open Рублёв в трёх сетах проиграл соотечественнику Даниилу Медведеву, который в тот момент был третьей ракеткой мира.
Комментарии
- 1 мая 2024
-
20:22
-
20:04
-
19:58
-
19:54
-
19:54
-
19:50
-
19:44
-
19:41
-
19:34
-
19:21
-
19:12
-
18:55
-
18:38
-
18:36
-
18:23
-
18:13
-
17:58
-
17:55
-
17:41
-
17:32
-
17:30
-
16:59
-
16:59
-
16:41
-
16:30
-
16:19
-
16:02
-
15:12
-
14:45
-
14:15
-
13:53
-
13:45
-
13:18
-
12:52
-
12:25