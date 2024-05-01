Андрей Рублёв в матче с Алькарасом прервал серию из шести поражений от игроков топ-5

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прервал серию из шести поражений от игроков топ-5 мирового рейтинга.

Это произошло на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В четвертьфинале соревнований Рублёв (7) со счётом 4:6, 6:3, 6:2 обыграл двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса (2). К тому же Алькарас является действующим обладателем титула чемпиона Мадрида.

Напомним, неприятная серия поражений Рублёва началась в августе 2023 года. Тогда, в четвертьфинале US Open Рублёв в трёх сетах проиграл соотечественнику Даниилу Медведеву, который в тот момент был третьей ракеткой мира.