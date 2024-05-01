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Андрей Рублёв в матче с Алькарасом прервал серию из шести поражений от игроков топ-5

Андрей Рублёв в матче с Алькарасом прервал серию из шести поражений от игроков топ-5
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прервал серию из шести поражений от игроков топ-5 мирового рейтинга.

Это произошло на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В четвертьфинале соревнований Рублёв (7) со счётом 4:6, 6:3, 6:2 обыграл двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса (2). К тому же Алькарас является действующим обладателем титула чемпиона Мадрида.

Мадрид (м). 1/4 финала
01 мая 2024, среда. 17:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Напомним, неприятная серия поражений Рублёва началась в августе 2023 года. Тогда, в четвертьфинале US Open Рублёв в трёх сетах проиграл соотечественнику Даниилу Медведеву, который в тот момент был третьей ракеткой мира.

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