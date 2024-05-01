17-летняя Мирра не справилась с мощью Соболенко в Мадриде. И вновь проиграла четвертьфинал

Арина всего в двух шагах от защиты титула. В полуфинале её ожидает Елена Рыбакина.

Сегодня, 1 мая, на супертурнире в Мадриде (Испания) состоялись заключительные четвертьфиналы в женском одиночном разряде. В последней встрече дня принимали участие 43-я ракетка мира Мирра Андреева, которой по ходу этого турнира исполнилось 17 лет, и двукратная чемпионка Australian Open Арина Соболенко, посеянная под вторым номером.

Соболенко шла по сетке не без трудностей. Все матчи, которые провела белоруска в Мадриде до встречи с Андреевой, были трёхсетовыми. В четвёртом круге Арина прервала победную серию Даниэль Коллинз, отыгравшись после поражения в первой партии, — 4:6, 6:4, 6:3. Что касается Мирры, то она на старте одержала две волевые победы, выбив Тэйлор Таунсенд и Линду Носкову, а затем без потери сета прошла чемпионку Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову и Ясмине Паолини.

Год назад Андреева дошла до четвёртого круга в Мадриде. Тот турнир стал прорывом юной россиянки на взрослом уровне. И остановила Мирру тогда как раз Соболенко — 6:3, 6:1, — которая затем и выиграла титул. Кроме того, нынешний четвертьфинал стал третьим для Андреевой на уровне WTA. До этого она выходила в восьмёрку лучших в Брисбене и в Руане в этом году. И оба раза терпела поражения — от Линды Носковой и Ангелины Калининой соответственно.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считал, что Андреевой будет очень сложно победить Соболенко. По словам Янчука, шансы Арины в этом матче — 95%. «Очень интересный будет матч. Соболенко играет мощнее всех, своими плотными ударами она вполне может забить Мирру. При этом она склонна к большому количеству ошибок, и в этом заключается шанс Андреевой.

Нашей спортсменке нечего терять, поэтому должна играть свободно, но хватит ли этого для победы над Соболенко? Потенциал значительно больше у Соболенко, я бы оценил её шансы на победу в 95%», — цитирует его ТАСС.

Мирра Андреева на турнире WTA-1000 в Мадриде в 2024 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Соболенко сразу же принялась играть в свой агрессивный теннис и, подавая в первом гейме, под ноль забрала его. Но это не помешало Андреевой также взять свою подачу, пусть и не столь убедительно, — 1:1. Тем не менее белоруска давила и на приёме, гоняла соперницу по корту и в четвёртом гейме сделала брейк — 3:1.

В первой партии фактически всё стало ясно после шестого гейма, в котором Арина ещё раз взяла чужую подачу. Чемпионка AO продемонстрировала, что способна набирать очки не только за счёт мощи — большинство её мячей летели туда, куда ей было нужно, — но и благодаря грамотному использованию укороченных (однако это всё же бывало нечасто). У Мирры же, как назло, не шла первая подача (всего 50% попадания за партию).

Справедливости ради Андреева до последнего боролась в первом сете. Да, брейк-пойнтов у неё так и не было, но в седьмом гейме Соболенко реализовала лишь третий сетбол, заработанный благодаря первому в матче эйсу. Мирра тогда взяла челлендж, но повтор показал миллиметровое попадание в линию. Ну а на сетболе Арина уверенно развела мяч и соперницу по разным углам — 6:1 за 32 минуты. Белоруска собрала семь невынужденных ошибок за партию (против трёх у россиянки), но по активно выигранным очкам более чем втрое превзошла её: 17 против пяти.

Арина Соболенко играет с Миррой Андреевой в четвертьфинале WTA-1000 в Мадриде-2024 Фото: Julian Finney/Getty Images

В начале второго сета Андреева стала лучше подавать, в первых двух своих геймах сделала по эйсу, не подпуская соперницу к брейк-пойнтам. Но Соболенко на своей подаче также не давала шансов. А при счёте 2:2 белорусская теннисистка забрала и чужой гейм. Россиянка, взявшая лишь одно очко, в концовке сорвала удар в обмене, пробив в коридор, а в следующем розыгрыше Арина опять «применила силу» — и повела 3:2 с брейком.

После этого Мирра могла уповать лишь на чудо, если учесть, сколь тяжело теннисисткам хотя бы выйти на брейк-пойнт на подаче Соболенко, если у той всё получается. У белоруски, правда, чуть ухудшился процент попадания первой подачи, но она и на второй в обменах действовала убедительно.

Девятый гейм мог стать последним в этой встрече. Андреева на 30:30 сделала двойную, но один матчбол отыграла за счёт ошибки соперницы, а второй — виннерсом. Однако, подавая на матч при 5:4, Соболенко на 30:30 исполнила эйс, а в следующем розыгрыше Мирра ошиблась по длине — 6:1, 6:4 в пользу Арины за 1 час 20 минут.

Так Андреева в третий раз не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер на турнирах WTA. Соболенко же осталось сделать два шага, чтобы защитить титул в Мадриде. В полуфинале она сыграет с чемпионкой Уимблдона 2022 года Еленой Рыбакиной, которая в своём четвертьфинале ушла с двух матчболов и одержала волевую победу над Юлией Путинцевой — 4:6, 7:6 (7:4), 7:5. А в «верхнем» полуфинале сойдутся четырёхкратная чемпионка ТБШ Ига Свёнтек (1) и финалистка US Open — 2017 Мэдисон Кис.

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В мужском парном разряде закончились матчи второго круга, то есть 1/8 финала. На турнир заявились трое россиян: Даниил Медведев, Аслан Карацев и Павел Котов. Обычно Медведев не играет пару, но сейчас случай особый, ведь на носу Олимпиада. На «Мастерсе» в Монте-Карло Медведев объединился с Романом Сафиуллиным, но этот дуэт в первом же круге уступил сыгранной паре Карен Хачанов/Андрей Рублёв.

А в Мадриде Даниил вышел в паре с американцем Томми Полом, занимающим 16-е место в одиночном рейтинге. Российско-американский дуэт проиграл итальянцам Симоне Болелли и Андреа Вавассори — эта игра первого круга состоялась ещё во вторник, 30 апреля. Итальянцы победили со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

«Это опыт и возможность немного подготовиться к Олимпиаде. Я хочу попытаться вбить себе в голову идею парного разряда… Если честно, пока что мне нравится смотреть парный теннис, но играть нравится гораздо меньше. Я проиграл в паре на последних двух турнирах в первом круге, но это всё равно практика. Потому что в обычной жизни у меня нет времени практиковать игру в паре.

Конечно, я хочу одержать хоть какие-то победы, но пока что, мне кажется, до этого ещё далеко. На самом деле мне тяжело найти партнёра. Так что я рад, что Томми утвердительно ответил на моё предложение. Это было круто. Если мы будем играть вместе в следующий раз, надеюсь, всё будет лучше», — цитирует Медведева Tennis Channel.

Даниил Медведев и Томми Пол играют пару на «Мастерсе» в Мадриде в 2024 году Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Котов и аргентинец Пабло Качин в том же первом раунде проиграли американцам Натаниэлю Ламмонсу и Джеку Уитроу — 4:6, 4:6. Немногим лучше выступил и Карацев, объединивший усилия с китайцем Чжан Чжичжэнем. В первом круге они обыграли Сантьяго Гонсалеса и Эдуарда Роже-Васслена, а во втором без шансов уступили тем же Болелли и Вавассори — 4:6, 2:6 всего за 50 минут. За весь матч у российско-китайского дуэта не было ни одного брейк-пойнта.

Супертурнир в Мадриде закончится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».