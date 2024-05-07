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Александр Зверев раскритиковал график соревнований в туре

Александр Зверев раскритиковал график соревнований в туре
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев выразил недовольство графиком соревнований в туре.

«Послушайте, я выступаю в туре уже 10 лет. Всегда шёл разговор о сокращении сезона. Мы хотим этого, не потому что не любим теннис. Мы хотим играть в теннис и любим этот вид спорта. Речь идёт о том, как у нас может быть время подготовиться к физической нагрузке.

У нас недостаточно времени, чтобы дать отдых своему телу. Также недостаточно времени, чтобы физически подготовить его. Физическая подготовка — это не то, сколько мы тренируемся на теннисном корте. Важно, сколько сил мы вкладываем в спортзале, сколько сил мы тратим на беговой дорожке. Но у нас всего лишь четырехнедельный период отдыха и подготовки тела к новому сезону», — сказал Зверев на пресс-конференции.

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