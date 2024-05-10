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Виктория Азаренко — Магда Линетт, результат матча 10 мая 2024, счет 2:1, 2-й круг WTA-1000 в Риме

Виктория Азаренко в трёх сетах победила Линет и вышла в третий круг турнира в Риме
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Бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче второго круга белоруска в трёх сетах обыграла Магду Линетт из Польши со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.

Рим (ж). 2-й круг
10 мая 2024, пятница. 15:50 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		4 3
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт

Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. Азаренко реализовала семь брейк-пойнтов из десяти заработанных, допустила 12 двойных ошибок и выполнила один эйс. Её соперница выполнила четыре пордачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

Следующей соперницей белоруской спортсменки станет победительница матча между египтянкой Маяр Шериф (80-я в рейтинге WTA) и 12-й ракеткой мира Ясмине Паолини из Италии.

Отметим, что действующей чемпионкой Рима является казахстанка Елена Рыбакина. Из-за болезни она не сможет защитить титул в этом году.

Турнирная сетка
Календарь турнира в Риме
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