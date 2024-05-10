Виктория Азаренко в трёх сетах победила Линет и вышла в третий круг турнира в Риме

Бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче второго круга белоруска в трёх сетах обыграла Магду Линетт из Польши со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. Азаренко реализовала семь брейк-пойнтов из десяти заработанных, допустила 12 двойных ошибок и выполнила один эйс. Её соперница выполнила четыре пордачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

Следующей соперницей белоруской спортсменки станет победительница матча между египтянкой Маяр Шериф (80-я в рейтинге WTA) и 12-й ракеткой мира Ясмине Паолини из Италии.

Отметим, что действующей чемпионкой Рима является казахстанка Елена Рыбакина. Из-за болезни она не сможет защитить титул в этом году.