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Шевченко — Хачанов: Карен выиграл первый сет матча второго круга «Мастерса» в Риме

Шевченко — Хачанов: Карен выиграл первый сет матча второго круга «Мастерса» в Риме
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Сегодня, 10 мая, в матче грунтового турнира «Мастерс» в Риме (Италия) встретились казахстанский теннисист Александр Шевченко и 18-я ракетка мира Карен Хачанов. В первом сете со счётом 6:4 победу одержал Хачанов.

Первый сет длился 55 минут. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Шевченко — Карен Хачанов во втором круге турнира в Риме.

Рим (м). 2-й круг
10 мая 2024, пятница. 18:05 МСК
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		2
6 		4
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Ранее теннисисты встречались на корте в качестве соперников лишь один раз на турнире АТР-250 в Метце (Франция). Тогда победу в матче удалось одержать Шевченко, в тот момент выступавшему за Россию.

Отметим, что победителем турнира «Мастерс» в Риме в прошлом году стал россиянин Даниил Медведев. В этом году он начнёт борьбу с матча второго круга 11 мая.

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