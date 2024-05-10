Шевченко — Хачанов: Карен выиграл первый сет матча второго круга «Мастерса» в Риме
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Сегодня, 10 мая, в матче грунтового турнира «Мастерс» в Риме (Италия) встретились казахстанский теннисист Александр Шевченко и 18-я ракетка мира Карен Хачанов. В первом сете со счётом 6:4 победу одержал Хачанов.
Первый сет длился 55 минут. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Александр Шевченко — Карен Хачанов во втором круге турнира в Риме.
Рим (м). 2-й круг
10 мая 2024, пятница. 18:05 МСК
Александр Шевченко
А. Шевченко
2-й сет
0 : 1
|1
|2
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|2
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|4
Карен Хачанов
К. Хачанов
Ранее теннисисты встречались на корте в качестве соперников лишь один раз на турнире АТР-250 в Метце (Франция). Тогда победу в матче удалось одержать Шевченко, в тот момент выступавшему за Россию.
Отметим, что победителем турнира «Мастерс» в Риме в прошлом году стал россиянин Даниил Медведев. В этом году он начнёт борьбу с матча второго круга 11 мая.
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