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Крейчикова и Синякова снова сыграют в паре на ОИ-2024

Крейчикова и Синякова снова сыграют в паре на ОИ-2024
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Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова объявили о возобновлении совместных выступлений. Эту информацию подтвердила Синякова в эфире CANAL+ Sport.

Олимпийские чемпионки Токио сыграют вместе в Париже. Вместе они выиграли 16 турниров, в том числе семь турниров «Большого шлема», титул WTA Finals.

В ноябре 2023 года теннисистки прекратили совместные выступления после проигрыша в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг. Решение было принято Синяковой, Крейчикова призналась, что для неё это стало неожиданностью, но им обеим предстоит двигаться дальше. Обе спортсменки остались в хороших отношениях после прекращения совместных выступлений.

Каждая из них успела за время карьеры возглавить парный женский рейтинг.

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