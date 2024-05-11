Японка Осака обыграла Касаткину в двух сетах и вышла в четвёртый круг «тысячника» в Риме

Сегодня, 11 мая, завершился матч третьего круга «тысячника» в Риме (Италия) между 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной и экс первой ракеткой мира Наоми Осакой из Японии, которая сейчас в рейтинге WTA занимает 173-ю строчку. Победу со счётом 6:3, 6:3 одержала японская теннисистка.
Матч продолжался 1 час 18 минут. Осака совершила пять подач навылет и допустила две двойные ошибки. Всего японка реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Российская спортсменка не смогла сделать ни одного эйса и допустила три двойные ошибки, реализовав два из шести брейк-пойнтов.
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Теперь Осака встретится с победительницей матча Линды Носковой из Чехии и Чжэн Циньвэнь из Китая.
Напомним, действующая чемпионка турнира в Риме Елена Рыбакина снялась с турнира, объяснив это тем, что не сможет продолжить бороться за защиту титула.
- 11 мая 2024
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