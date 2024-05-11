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Японка Осака обыграла Касаткину в двух сетах и вышла в четвёртый круг «тысячника» в Риме

Японка Осака обыграла Касаткину в двух сетах и вышла в четвёртый круг «тысячника» в Риме
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Сегодня, 11 мая, завершился матч третьего круга «тысячника» в Риме (Италия) между 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной и экс первой ракеткой мира Наоми Осакой из Японии, которая сейчас в рейтинге WTA занимает 173-ю строчку. Победу со счётом 6:3, 6:3 одержала японская теннисистка.

Матч продолжался 1 час 18 минут. Осака совершила пять подач навылет и допустила две двойные ошибки. Всего японка реализовала 4 брейк-пойнта из 10. Российская спортсменка не смогла сделать ни одного эйса и допустила три двойные ошибки, реализовав два из шести брейк-пойнтов.

Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2024, суббота. 14:40 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Теперь Осака встретится с победительницей матча Линды Носковой из Чехии и Чжэн Циньвэнь из Китая.

Напомним, действующая чемпионка турнира в Риме Елена Рыбакина снялась с турнира, объяснив это тем, что не сможет продолжить бороться за защиту титула.

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