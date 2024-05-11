Медведев в двух сетах обыграл Дрэйпера и вышел в третий круг Мастерса» в Риме

Завершился матч второго круга грунтового турнира категории «Мастерс» в Риме (Италия), в котором встречались четвёртая ракетка мира Даниил Медведев и Джек Дрэйпер из Великобритании (40-й в мировом рейтинге ATP). Победу в двух сетах одержал российский теннисист — 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час и 49 минут. Медведев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять из девяти заработанных брейк-пойнтов. На счету британского теннисиста два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из десяти.

Соперником Даниила Медведева в 1/16 финала будет 121-я ракетка мира сербский теннисист Хамад Меджедович, в матче второго круга обыгравший испанца Алехандро Давидовича-Фокину (7:6 (7:4), 6:4).