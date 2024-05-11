Кори Гауфф вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Риме, проиграв один сет с «баранкой»

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Сегодня, 11 мая, она в трёх сетах обыграла Жаклин Кристиан, занимающую 68-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:1, 0:6, 6:3.

Отметим, что спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты. Американская теннисистка реализовал 3 брейк-пойнта из 11 (27%), допустила 15 двойных ошибок и выполнила один эйс. Румынская спортсменка сделала четыре двойные ошибки, выполнила три подачи навылет и смогла реализовать 3 брейк-пойнта из 10 заработанных (30%).

Напомним, в матче четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) Кори Гауфф сыграет с бывшей второй ракеткой мира, ныне занимающей 126-е место в рейтинге WTA, Паулой Бадосой из Испании.