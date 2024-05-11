Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Риме, проиграв один сет с «баранкой»

Кори Гауфф вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Риме, проиграв один сет с «баранкой»
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Сегодня, 11 мая, она в трёх сетах обыграла Жаклин Кристиан, занимающую 68-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:1, 0:6, 6:3.

Рим (ж). 3-й круг
11 мая 2024, суббота. 20:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
1 		6 3
         
Жаклин Кристиан
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

Отметим, что спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты. Американская теннисистка реализовал 3 брейк-пойнта из 11 (27%), допустила 15 двойных ошибок и выполнила один эйс. Румынская спортсменка сделала четыре двойные ошибки, выполнила три подачи навылет и смогла реализовать 3 брейк-пойнта из 10 заработанных (30%).

Напомним, в матче четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) Кори Гауфф сыграет с бывшей второй ракеткой мира, ныне занимающей 126-е место в рейтинге WTA, Паулой Бадосой из Испании.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android