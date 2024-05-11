100-я победа на «Мастерсах». Медведев успешно начал защиту титула в Риме

В субботу, 11 мая, на супертурнире в Риме завершались матчи второго круга в мужском одиночном разряде. Свой поединок сегодня проводил и первая ракетка России Даниил Медведев. Его оппонентом стал британец Джек Дрэйпер, который сейчас занимает 40-е место в рейтинге ATP.

22-летний уроженец Саттона успел провести один матч на итальянском «Мастерсе». На старте престижных соревнований представитель Великобритании в двух сетах закрыл хорвата Борну Чорича со счётом 7:5, 6:1. А вот россиянин, посеянный в Риме под четвёртым номером, пропускал первый раунд.

Напомним, Медведев является действующим чемпионом римского «тысячника». Тогда Даниил в финале обыграл Хольгера Руне. В преддверии нового розыгрыша турнира 28-летний москвич поделился ожиданиями от престижных соревнований.

«Честно говоря, у меня до сих пор приятные ощущения от победы в Риме в прошлом году. Здесь висит моя фотография в туннеле, где изображены все чемпионы. Очень приятное ощущение. И я в целом изменил свой взгляд на грунтовые турниры. Я хорошо выступил в Мадриде. У меня были отличные победы. Что касается четвертьфинала, то я даже не разочарован, потому что то, что произошло, может случиться в спорте в любой момент. Да, я проиграл матч, получив травму.

Здесь у меня есть шанс. Как я уже сказал, чувствую, что сейчас на грунтовых кортах могу добиться больших результатов. В прошлом году я так не думал», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Прошлогодний победитель римского «Мастерса» также поделился подробностями о своём самочувствии. Напомним, ранее россиянин из-за травмы снялся с четвертьфинального матча с Иржи Легечкой на «тысячнике» в Мадриде.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. У меня была небольшая травма. Я провёл три дня в Мадриде, восстановился. Приехал сюда, провёл спарринги, чтобы контролировать свои перемещения на корте. Сегодня я выкладываюсь по полной. Матч послезавтра, у меня будет дополнительный день на отдых. Так что я готов к игре. Посмотрим, что из этого выйдет. Риска усугубить травму нет», — заявил Медведев на пресс-конференции.

Старт дебютного очного противостояния с британцем для Даниила выдался очень удачным. Он отыграл брейк-пойнт соперника во втором гейме — 1:1 и тут же сам взял чужую подачу — 1:2. В четвёртом гейме чемпион US Open 2021 года ненамного отпустил ситуацию. Дрэйпер заработал двойной брейк-пойнт, использовал второй шанс и вернулся в партию — 2:2. Следом Джек спасся сам с брейк-пойнта и забрал свою подачу — 3:2. Шестой гейм на сей раз Медведев взял уверенно — 3:3, а следом снова добился брейка — 3:4. Правда, подать на сет у россиянина не получилось. Дрэйпер добился обратного брейка — 5:5. В 11-м гейме Даниил в третий раз в партии взял чужую подачу. В итоге уроженец Москвы смог закрыть первый сет со счётом 7:5 за 57 минут. Отметим, что представитель Великобритании играл поактивнее противника, применял свою уходящую подачу левши, с задней линии тоже использовал свой форхенд. Медведев же точнее держал мяч на задней линии и выдерживал длинные перестрелки.

Даниил Медведев Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Во втором гейме следующей партии отечественный спортсмен спасся с брейк-пойнта и после трёх «ровно» сумел сравнять счёт — 1:1. Следом победитель мэйджора вцепился на приёме. Британец вроде бы уверенно вёл на своей подаче, однако растерял всё преимущество. Даниил заработал брейк-пойнт, потом второй и в итоге додавил Дрэйпера — 1:2. Затем россиянин подал под ноль — 1:3. У Джека совсем расклеилась игра. Он стал разбрасывать мячи в ауты, чем в итоге воспользовался наш соотечественник. В пятом гейме сета он сделал брейк под ноль — 1:4. Лишь при счёте 1:5 Медведев сбавил немного обороты и позволил 40-й ракетке мира взять три гейма подряд. Правда, со второй попытки действующий чемпион Рима подал на матч и одержал победу над представителем Великобритании со счётом 7:5, 6:4 за 1 час 47 минут.

Добавим, что во втором сете у Даниила было заметное преимущество, а Джек, такое ощущение, немного подустал. За какими-то мячами он просто не бежал. В вязком теннисе четвёртая ракетка мира взял соперника измором. Для Медведева победа над Дрэйпером стала 100-й на «Мастерсах». В следующем раунде наш игрок встретится с Хамадом Меджедовичем.

Российский дуэт Вера Звонарёва/Мирра Андреева также проводил свой стартовый поединок на супертурнире в Риме 11 мая. Оппонентом отечественного тандема был интернациональный дуэт Магда Линетт (Польша)/Чжан Шуай (Китай). Во втором и третьем геймах у россиянок были четверные брейк-пойнты, однако брейк оформить им не удалось — 2:1. В пятом гейме первой партии наша пара упустила свою подачу — 2:3, но тут же добилась обратного брейка — 3:3. Далее Вера и Мирра обменялись брейками с соперницами — 4:4, затем под ноль взяли свою подачу — 5:4, а в 10-м гейме добрались до сетбола на приёме, однако не использовали его — 5:5. И всё же в концовке Звонарёва и Андреева-младшая сумели взять чужую подачу, а вместе с ней стартовую партию — 7:5 за 50 минут.

Наши соотечественницы продолжили зажигать в паре и в следующем сете. За всю партию девушки позволили взять противницам лишь три гейма. В итоге Вера Звонарёва и Мирра Андреева добились победы над Магдой Линетт и Чжан Шуай со счётом 7:5, 6:3. Далее россиянки сразятся с третьими сеяными — Кори Гауфф/Эрин Рутлифф.

Супертурнир в Риме завершится 19 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».