«Чувствую, что они лучше меня». Медведев — о матчах с Джоковичем, Синнером и Алькарасом

Даниил Медведев успешно стартовал на «Мастерсе» в Риме, где защищает титул. В матче второго круга россиянин обыграл британца Джека Дрэйпера. Тем временем приближается и главный грунтовый турнир сезона – чуть меньше чем через неделю после финала римского «Мастерса» в Париже стартует «Ролан Гаррос». На его кортах теннисисты в этом году выступят дважды, поскольку в конце июля там же пройдёт олимпийский турнир. Медведев дал интервью официальному сайту «Ролан Гаррос», пообщавшись на темы матчей с топ-игроками старого и нового поколений, своей дочки, Алисы, а также выступлений на песчаных кортах.

– Даниил, в начале карьеры вы боролись с игроками Биг-3, а теперь силу уже набрали теннисисты моложе вас: Алькарас, Синнер. Опишите свои чувства как игрока, оказавшегося между двумя эрами тенниса.

– Конечно, это нелегко. Думаю, в каждом спорте случается такое, что ты [будучи представителем нового поколения] противостоишь кому-то очень, очень сильному, и стоит тебе подумать, что он или они начинают понемногу сдавать позиции – по крайней мере у тебя появляется такое ощущение – как приходят новые парни [моложе тебя], которые стараются побеждать тебя и время от времени преуспевают в этом. Для меня по-прежнему большой вызов – пытаться побеждать таких парней, как Новак, да и Рафа всё ещё здесь. Я хотел сказать только про Новака, но Рафа вернулся. Посмотрим, что ещё он покажет в этом году. Янник, Карлос, Новак – я чувствую, что все они лучше меня. Если брать лучшее выступление каждого из нас на пике формы, то мне всё равно очень тяжело обыграть любого из них, это серьёзнейший вызов. И я рад, когда справляюсь с этим вызовом, делаю шаг вперёд и побеждаю кого-то из них.

– То есть вы считаете, что уступаете каждому из них?

– Да, я так думаю. Возьмём в качестве примера финал Australian Open этого года. Там был просто максимум моей формы, самый пиковый пик, скажем так. Да, физически я был вымотан, и, возможно, если бы не это, то победил бы – но это именно что «если». А факт в том, что я был на пике и не смог выиграть. Впрочем, это вызов, и я научился получать от них удовольствие. Испытываю огромное удовлетворение, наконец-то обыгрывая одного из своих главных соперников. Это нелегко, они очень хороши. Чувствую, что их удары лучше, чем мои. Но каждый раз, выходя на корт против кого-то из них, я думаю о том, как могу выиграть этот матч, что могу сделать, чтобы быть лучше, чем в прошлый раз, если перед этим я проиграл. А если предыдущий поединок остался за мной, то задаюсь вопросом, как я могу стать ещё лучше? Ведь они постоянно придумывают что-то новое. И скажу честно, мне это нравится. В какой-то степени можно предпочесть другого соперника в финале, с которым у тебя будет больше шансов на победу, но обыграть одного из них – это великолепное чувство. Как, например, мне однажды удалось с Новаком на US Open (в финале в 2021 году. – Прим. «Чемпионата»).

– Расскажите о своей дочери? Ваша жена ведь называет её вашей мини-копией.

– Да, могу привести, скажем, такой пример. Она пытается что-то сделать – а поскольку она ещё маленькая, у неё может не получаться, допустим, открыть бутылку. Она пытается сделать всё, что в её силах, не справляется с бутылкой и может начать кричать на неё, кидать её, злиться на неё. Проходит пара минут, и она уже забывает про бутылку. Потом ещё пара минут, она возвращается и пробует снова. Это прямо как я на корте: стараюсь, начинаю проигрывать, схожу с ума на пять или 10 минут, но борюсь и пытаюсь победить до последнего очка.

Знаете, я смотрю на подобные мелкие детали, думаю о том, как всю жизнь говорил с людьми о том, как мне стать лучше, обсуждал моё детство, разные моменты из него. Многие пытались найти какие-то причины того, что я могу быть очень экспрессивным, заводиться на корте, а сейчас я смотрю на неё и думаю – а может быть, это просто генетика? Пожалуй, это можно считать неплохим оправданием. Но я продолжаю работать над собой, [в том числе для того] чтобы показывать дочке хороший пример. Думаю, у меня уже есть неплохой прогресс. Всё равно иногда у меня будут какие-то срывы, истерики – такой уж я человек. Мне не удастся побороть это, потому что получится, что я просто прячу эту сторону своей натуры, а прятать что-то нехорошо. Но я чувствую, что уже лучше отдаю себе отчёт в своих действиях, становлюсь намного спокойнее, расслабленнее, добрее – что на корте, что за его пределами.

– Чего вы ждёте от себя в концовке грунтовой части сезона в этом году после того, как в 2023-м сначала выиграли Рим, а затем вылетели в первом круге «Ролан Гаррос», уступив Тьяго Уайлду?

– На неделе между Римом и «Ролан Гаррос» в том году у меня получилась не лучшая подготовка, а Тьяго Уайлд провёл фантастический матч. Вероятно, если я выиграю Рим в этом году, то дальше буду действовать иначе. При этом не могу сказать, что я был плох в Париже в прошлом году. Да, были двойные, но я играл хорошо – просто Тьяго провёл какой-то невероятный матч. Я был очень расстроен поражением, но при этом доволен тем, как бился, как играл, и в целом тем, как провёл грунтовый сезон-2023.

– Можете выделить основные факторы вашего прогресса на грунтовых кортах?

– Думаю, главное тут – опыт, который я накапливаю с течением времени. Каждый год, играя на грунте, я нахожу какие-то способы прибавлять, всё лучше адаптируюсь к этому покрытию. Пожалуй, сейчас это мне уже хорошо удалось. Ещё в прошлом году я поменял струны и чувствую, что это пошло на пользу моей игре как в целом, так и на грунте – причём на грунте это особенно заметно. С каждым годом я чувствую, что становлюсь сильнее на грунтовых кортах. Здесь я всё ещё хуже, чем на харде, но прогрессирую. В этом году у меня такое же ощущение. Так что я постараюсь провести хороший «Ролан Гаррос».