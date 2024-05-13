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Янник Синнер станет первой ракеткой мира, если Джокович не выйдёт в финал «Ролан Гаррос»

Янник Синнер станет первой ракеткой мира, если Джокович не выйдёт в финал «Ролан Гаррос»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович в случае невыхода в финал «Ролан Гаррос»-2024 уступит первую строчку мирового рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру.

В прошлом году Джокович стал победителем Открытого чемпионата Франции и теперь ему надо защищать 2000 очков. Вторая ракетка мира Синнер на «Ролан Гаррос»-2023 завершил выступления во втором круге, проиграв тогда немецкому теннисисту Даниэлю Альтмайеру. Соответственно, даже если итальянец проиграет в первом круге парижского турнира, то он потеряет всего 10 очков. В данный момент Джокович опережает Синнера на 1090 очков, а если он не выйдет в финал Открытого чемпионата Франции, то потеряет 1280. В таком случае Синнер опередит серба, даже если проиграет в первом раунде турнира.

36-летний Джокович является рекордсменом ATP по количеству недель, проведённых в ранге первой ракетки мира — 424.

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