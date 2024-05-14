Медведев за час проиграл американцу на «Мастерсе» в Риме. И опять не смог защитить титул

Даниил уступил Томми Полу, с которым у него было три победы в трёх матчах. Россиян в сетках турнира не осталось.

Во вторник, 14 мая, на супертурнире в Риме проходили матчи четвёртого круга. Одним из последних на корт вышел чемпион US Open 2021 года, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, посеянный под вторым номером. Медведев, который год назад выиграл этот грунтовый «Мастерс», перед матчем 1/8 финала пребывал на серии из восьми побед в столице Италии. В третьем круге россиянин выдержал непростое сражение с молодым сербским талантом Хамадом Меджедовичем.

Даниил рассчитывал продлить победную серию ещё и по той причине, что в отчётном матче его соперником был американец Томми Пол (14), которого вполне можно было назвать «клиентом». Медведев выиграл у Пола все три предыдущие очные встречи. Даниил победил Томми на «Ролан Гаррос» — 2021, в Пекине-2023 и в Индиан-Уэллсе-2024, причём последний матч был очень важным, в полуфинале.

Однако до встречи с Медведевым Пол не проиграл на «Мастерсе» в Риме ни одного сета. Во втором круге американский теннисист оказался сильнее Аслана Карацева (6:4, 6:2), а в третьем круге победил немца Доминика Кёпфера (6:4, 6:3). Поэтому у Томми, само собой, были свои взгляды на исход поединка с Даниилом.

А ещё Медведев и Пол неожиданно выступили в парном разряде на «Мастерсе» в Мадриде. Впрочем, почему неожиданно? На носу Олимпиада, а это значит, что пару будут пробовать теннисисты, играющие её только по большим праздникам, хотя интернациональные дуэты на Играх запрещены. «Тяжело найти партнёра, так что я рад, что Томми утвердительно ответил на моё предложение. Это было круто. Если мы будем играть вместе в следующий раз, надеюсь, всё будет лучше», — приводит слова россиянина, сказанные во время турнира, Tennis Channel. Тогда Даниил и Томми выбыли из борьбы в первом же круге, проиграв итальянцам Симоне Болелли и Андреа Вавассори со счётом 2:6, 6:7 (5:7).

Даниил Медведев и Томми Пол играют пару на «Мастерсе» в Мадриде-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Первый сет Медведев откровенно провалил. Может, сказалось то, что Пол в третьем круге победил в двух сетах, а его оппонент провёл изнурительные три партии. Кроме того, Даниил закончил игру поздним вечером, на несколько часов позже Томми, так что времени на восстановление у него было гораздо меньше.

Да, Медведев начал игру с брейка, но больше похвастаться ему было нечем. Пол быстро повесил россиянину скрытую «баранку» — 6:1 всего за 28 минут. Даниил не лучшим образом действовал на приёме, а подача вообще у него не шла, хотя двойная ошибка была всего одна, на брейк-пойнте в шестом гейме. И если по невынужденным у соперников было примерное равенство (12 у россиянина против 11 у американца), то активно выигранное очко у Медведева за всю партию было всего одно! У Пола, который часто и успешно выходил к сетке (8 из 11), оказалось семь виннерсов.

Второй сет Медведев начал за здравие. Свою подачу он взял уверенно, а во втором гейме добился брейка, после того как Пол при 30:0 выдал серию ошибок. Но россиянин не извлёк выгоды из этого неожиданно образовавшегося перевеса. Томми в обменах на задней линии выглядел лучше Даниила и сделал обратный брейк, а потом под ноль забрал свою подачу — 2:2.

В пятом гейме Медведев ещё раз проиграл свою подачу. У Даниила была прекрасная возможность сделать обратный брейк, но Пол, имевший 15:40 в своём гейме, вовремя включил подачу, отыграв двойной брейк-пойнт двумя эйсами, и дожал соперника — 4:2. На этом борьба фактически закончилась. Томми под ноль проигрывал геймы на приёме, но свою подачу держал не менее уверенно, часто применяя укороченные. Подавая на матч, американец немного нервничал, но тем не менее реализовал первый же матчбол — 6:1, 6:4 за 1 час 13 минут.

Вот так Медведев вновь не смог защитить титул. Все его 20 трофеев на уровне ATP добыты в разных соревнованиях. Пол же побил личный рекорд. Он впервые в карьере пробился в четвертьфинал «Мастерса» на грунтовом покрытии. Что любопытно, в юности Томми успешно выступал на грунте, выиграв, в частности, юниорский «Ролан Гаррос» 2015 года, то есть на следующий год после титула Андрея Рублёва.

Поражение Медведева означает, что больше россиян в сетке «Мастерса» в Риме не осталось. Ранее в этот день Карен Хачанов на двух тай-брейках проиграл чилийцу Алехандро Табило, который до этого выбил из сетки Новака Джоковича. Подробнее об этом матче читайте в отдельном материале.

Женщины в одиночном разряде прекратили борьбу ещё раньше. В парном же разряде сегодня Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос проиграли, а Вероника Кудерметова снялась.

Супертурнир в Риме закончится 19 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».