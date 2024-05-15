«Причина — это моё тело». Откровения Медведева после обидного поражения в 4-м круге Рима

Даниил Медведев вновь не справился с грунтом, в четвёртом круге «Мастерса» в Риме он проиграл Томми Полу (1:6, 4:6). Россиянин тем самым упустил возможность защитить титул и потерял в рейтинге 900 очков. После матча Даниил поделился чувствами от поражения и мыслями о предстоящем «Ролан Гаррос».

На пресс-конференции Медведев признался, что разочарован своим результатом на итальянском «Мастерсе».

«Это был тяжёлый матч. Психологически я должен был сыграть намного лучше. Я начал успокаиваться и концентрироваться только в конце поединка, но было слишком поздно. Ожидал, что буду играть лучше. Здесь другой корт, другие условия. Мне не удалось собраться достаточно быстро, и это стоило мне победы в матче. Я должен был лучше проявить себя в этом аспекте. Если честно, я разочарован. Я хотел добиться здесь большего успеха, но на этот раз даже не приблизился к титулу.

Что я могу сказать? Чем больше титулов я завоёвываю, тем больше у меня шансов защитить один из них. Буду стараться защитить титул в будущем. Опять же, сегодня я должен был лучше проявить себя в психологическом плане. Когда у меня не всё в порядке с психикой, как сегодня, я не могу победить. Таков спорт».

Даниил Медведев Фото: Julian Finney/Getty Images

На предыдущем «Мастерсе», который прошёл в Мадриде, Медведев почувствовал боль в ноге и снялся с четвертьфинального матча против Иржи Легечки. Что именно вызвало дискомфорт – растяжение мышцы или спазм – неизвестно. Однако в Риме Даниил, по его словам, чувствовал себя лучше.

«Есть причина, по которой я сейчас меньше тренируюсь, — это моё тело. Сейчас я чувствую себя намного лучше, чем в Мадриде. Не знаю, почему у меня ничего не получилось сегодня. Надеюсь, я смогу снова начать отрабатывать подачи, потому что до этого я тренировал удары. Я надеюсь, что смогу больше практиковаться и вернуть себе ту подачу, которую я люблю. Да, у меня был спад, и это стоило мне очков. Надеюсь, я смогу отыграть их. Давайте посмотрим. У меня то взлёты, то падения», — признался россиянин.

Даниил также порассуждал о кандидатах на победу на грядущем «Ролан Гаррос». Себя, ориентируясь на рейтинг, россиянин поставил на четвёртое место.

«Я думаю, что если Новак и Карлос сыграют, то они станут двумя главными фаворитами. Им нравится грунт. Они выигрывали турниры «Большого шлема». Но сейчас, возможно, всё стало немного более открытым, чем когда-либо прежде. Для меня это тоже хорошо, потому что обычно на «Ролан Гаррос» я играю не так хорошо», — сказал Медведев.

Теннисный мир тоже отреагировал на поражение Даниила в Риме. Заслуженный тренер России Виктор Янчук, например, назвал такой результат закономерным.

«На мой взгляд, поражение закономерное. Даниил выглядел неубедительно на этом турнире, он не смог подойти к нему в оптимальной форме. Всё-таки грунт — это не его покрытие, и пока у него не получается раскрыть свои лучшие игровые способности. Также он мало обостряет, держит оборону, контратакует, но сам редко создаёт какие-то опасные положения для соперников», — приводит слова Янчука ТАСС.

Победитель двух турниров ATP в одиночном разряде Андрей Ольховский рассказал, что могло сказаться на неудачном выступлении Медведева.

«Очень странный матч. Медведев сделал много неестественных ошибок, а Пол играл очень стабильно, без всплесков и падений, как он умеет. Думаю, сказалось то, что вчера Даниил сыграл очень плотный, тяжёлый матч, который поздно завершился. После таких встреч очень сложно перестроиться и выйти играть в дневную сессию, у него практически не было времени на восстановление», — цитирует Ольховского ТАСС.

А олимпийская чемпионка в паре Елена Веснина назвала турнир в Риме тренировкой перед грядущим ТБШ.

«Для Даниила этот турнир является особенным, так как это единственный турнир на грунте, где ему удалось одержать победу и поднять титул. Конечно, Даниил хотел и мог сыграть лучше, но Томми Пол сейчас играет очень здорово, это его лучший сезон. Так или иначе, для Даниила это хорошая тренировка перед «Ролан Гаррос». До поражения он провёл два хороших матча с сильными соперниками и показывал классную игру», — сказала Веснина «СЭ».

По итогам супертурнира в Риме Медведев может выпасть из топ-4. На пятую строчку он опустится в случае, если немец Александр Зверев одержит на итальянском «Мастерсе» победу.

Следующим турниром для россиянина станет «Ролан Гаррос». Он начнётся через неделю, в воскресенье, 26 мая. Даниилу в Париже предстоит защищать всего 10 очков: в прошлом сезоне он в первом круге проиграл бразильцу Тьяго Уайлду (6:7, 7:6, 6:2, 3:6, 4:6). Лучшим результатом Медведева на французском «Большом шлеме» был четвертьфинал в 2021 году.